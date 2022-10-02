. Борис Моисеев оставил после себя долги

Как сообщает пресса, певец Борис Моисеев задолжал государству. Артист не случайно ушел в тень после нескольких инсультов – артист хотел, чтобы публика запомнила его успешной знаменитостью, а не немощным стариком, который и говорить нормально не может. Оказалось, что в период бездеятельности Моисеев накопил долги по оплате налогов.КП выяснила, что заслуженный артист должен Налоговой службе 49,9 тысяч рублей, не заплатив ведомству необходимые суммы за имущество в 2016-2017 годы. Наиболее крупный долг – 25,7 тысяч рублей за квартиру в центре Москвы в 2016-м. Около 12 тысяч – у него неуплата по транспортному налогу из-за набравшихся пени. И это еще не предел, ведь размер штрафа растет каждый день. Получается, что наследники получат имущество Моисеева «с сюрпризом».