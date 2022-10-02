. Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище

Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбищеНа Троекуровском кладбище после церемонии прощания похоронили певца Бориса Моисеева

Российского эстрадного певца Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом в воскресение, 2 октября, в своем Telegram-канале сообщает Zvezdanews.

Церемония прощания с артистом прошла в траурном зале 2 октября. На церемонию пришли десятки людей, включая деятелей культуры и фанатов заслуженного артиста России. Среди них были замечены Сергей Пенкин и певица Алена Апина.

В свою очередь певец Филипп Киркоров признался, что не может простить себя за то, что ни разу не посетил Моисеева за годы его болезни.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице в Москве.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ЛНР родились первые россияне
В ЛНР родились первые россияне
29 лучших игр в Game Pass прямо сейчас, по версии Polygon
29 лучших игр в Game Pass прямо сейчас, по версии Polygon
6 идей для домашнего декора своими руками — чтобы отучить себя от думскроллинга прямо сейчас
6 идей для домашнего декора своими руками — чтобы отучить себя от
Раненный в ходе спецоперации доброволец получит гражданство России
Раненный в ходе спецоперации доброволец получит гражданство России
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище
Как выбрать удачный день для мытья окон перед зимой
Как выбрать удачный день для мытья окон перед зимой
Изможденная и под капельницей. Беременная Катя Гордон рассказала, почему попала в больницу
Изможденная и под капельницей. Беременная Катя Гордон рассказала,
Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за референдумов
Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за референдумов
Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за ситуации с «Северными потоками»
Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за ситуации с «Северными
Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмом (5 фото)
Новый Блэйд Махершала Али не рад тому, как идет работа над фильмом (5
Виктория Синицина и Никита Кацалапов сыграли свадьбу
Виктория Синицина и Никита Кацалапов сыграли свадьбу
Алекс Родригес прокомментировал свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Алекс Родригес прокомментировал свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Топ на сегодня

Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея Чумакова: кого раскрыли в шоу «Аватар»
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея
Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к нему сына
Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Какие животные будут любимчиками покровителя года Кролика, а каким он приготовил испытания: восточный гороскоп на 2023 год
Какие животные будут любимчиками покровителя года Кролика, а каким он

Еще по теме

На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Борисом Моисеевым
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Стало известно место и дата похорон Бориса Моисеева
Где и когда простятся с Борисом Моисеевым