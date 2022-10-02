Вадим Карасев

На Троекуровском кладбище после церемонии прощания похоронили певца Бориса Моисеева

Российского эстрадного певца Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом в воскресение, 2 октября, в своем Telegram-канале сообщает Zvezdanews.

Церемония прощания с артистом прошла в траурном зале 2 октября. На церемонию пришли десятки людей, включая деятелей культуры и фанатов заслуженного артиста России. Среди них были замечены Сергей Пенкин и певица Алена Апина.

В свою очередь певец Филипп Киркоров признался, что не может простить себя за то, что ни разу не посетил Моисеева за годы его болезни.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице в Москве.