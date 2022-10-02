Вадим Карасев

Брюс Уиллис опроверг продажу прав на использование своего образа российской компании

Американский актер Брюс Уиллис опроверг продажу прав на использование своего образа российской компании Deepcake. Об этом сообщает Deadline.

Представитель артиста заявил, что у него нет никаких партнерских соглашений с компанией, которая занимается созданием дипфейков. В Deepcake, где якобы создали «цифрового близнеца» Уиллиса, информацию о соглашении тоже опровергли. «Формулировка о правах неверна. Брюс не мог никому продать никакие права, они принадлежат ему по умолчанию», — пояснили там.

29 сентября сообщалось, что 67-летний американский актер Брюс Уиллис продал права на использование своего образа российской технологической компании Deepcake. Утверждалось, что благодаря технологии дипфейка актер, ранее объявивший об уходе из кино из-за проблем со здоровьем, снова появится на экранах. Компания сможет воссоздать цифрового двойника Уиллиса для новых фильмов, сериалов и рекламных роликов.

В прошлом году голливудская звезда уже появлялась в рекламе с помощью дипфейка. Так, Уиллис рекламировал сотовую связь «МегаФон».