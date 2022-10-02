. Cuphead получит издание на диске, спустя 5 лет после релиза игры
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Cuphead получит издание на диске, спустя 5 лет после релиза игры

Cuphead получит издание на диске, спустя 5 лет после релиза игры


Команда Studio MHDR объявила о планах выпустить в физическом издании популярный платформер Cuphead. Игра выпускает на дисках в сотрудничестве с командой iam8bit, и она в физическом виде выйдет не только на Xbox One, но и на других платформах: Playstation 4 и Switch. Напомним, релиз оригинальной Cuphead состоялся еще в 2017 году.

Заявлено, что в физических изданиях Cuphead, которые вскоре станут доступны, игроков ждет именно диск с игрой, а не код на загрузку (такое издание ранее уже выходило для Xbox). Игроки получат не только саму игру Cuphead на диске, но и дополнение The Delicious Last Course, которое вышло в этом году.

Когда выйдет физическое издание Cuphead — пока не сообщается, разработчики советуют подписаться на рассылку, чтобы не пропустить его релиз.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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