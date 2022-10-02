. Дата Покровской родительской субботы в 2022 году и ее традиции

Большой церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы православные отмечают 14 октября. В 2022 году торжество выпало на пятницу. Ежегодно накануне торжества в храмах проходят поминальные службы, которые в народе называют родительские субботы. Дата и традиции поминального дня в 2022 году — читайте далее.

Дата Покровской родительской субботы в 2022 году

Общероссийский церковный календарь не содержит этого дня поминовения усопших. Однако, есть епархии, где Покровская Родительская суббота отмечается панихидами.





Это всегда суббота перед праздником Покрова Богородицы, который бывает 14 октября. Так как эта дата приходится на разные дни недели, то Родительская также приходится на разные числа месяца. Так в 2022 году это будет 8 октября.

Покровской Родительской нет в церковном календаре потому, что указ Патриарха Иова, которым этот день установлен, касался только одной епархии. После традицию переняли близлежащие регионы, но общецерковно дата не празднуется.

Традиции поминальной субботы

Как правило, то же, что делают на другие Родительские дни. Лучше всего:

прийти на заупокойную службу в храм накануне, если епархия отмечает Покровскую Субботу; если такой местной традиции нет, а есть желание все же помянуть родных, то накануне можно самостоятельно прочитать (смотря по силам и желанию) краткую литию о усопших, или панихиду по чину мирян;

на сам день праздника – подать записки на литургию и панихиду с упоминанием крещенных близких; обычно также в храм приносят продукты – милостыню о душах почивших;

по окончании службы можно посетить кладбище, где также прочитать заупокойные молитвы.

Обязательно идти на кладбище в октябре? Это действительно довольно удобное время для того, чтобы сделать осеннюю, последнюю перед наступлением холодов, уборку на могиле. Но нельзя сказать, что требование посетить кладбище именно в октябре обязательно. Делать это нужно по желанию и возможностям.

До которого часа можно посещать кладбище? Каких-либо предписаний о часах посещения могил церковный Устав не имеет. Логично приходить на место упокоения близкого человека после молитвы о нем в храме, то есть по окончании богослужения. Ну а на вопрос «до которого часа» лучше всего ответит расписание работы самого кладбища, где обозначено, когда оно закрывается для посетителей.