. День 2 октября в истории

Международный день ненасилия.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2007 году. В этот день родился Махатма Ганди — руководитель движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия.

В Индии 2 октября отмечают национальный праздник — Ганди Джаянти — в честь дня рождения Ганди, который официально назван в стране Отцом нации.

Международный день социального педагога.

Учрежден в 2009 году в Копенгагене на XVII Международной конференции социальных педагогов.

День среднего профессионального образования.

Праздник преподавателей и учащихся профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных лицеев, а также техникумов был установлен Указом Президента РФ от 25 июля 2022 года по предложению Минпросвещения РФ.

Дата выбрана не случайно: 2 октября 1940 года был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР». В соответствии с документом, в стране были созданы три типа училищ: ремесленные и железнодорожные училища, а также школы фабрично-заводского обучения. Уже через год эти учебные заведения подготовили 250 тысяч молодых рабочих для промышленности, строительства и железнодорожного транспорта.

Сегодня на территории России работают 3239 профессиональных образовательных организаций и 604 филиала, а также 345 вузов и 429 филиалов, которые реализуют программы среднего профессионального образования (СПО). По программам СПО учатся свыше 3,4 миллионов студентов.

До 2022 года 2 октября отмечался неофициальный праздник — День профессионально-технического образования.

35 лет назад (1987) в эфир впервые вышла телевизионная программа «Взгляд».

Её создателями были Анатолий Лысенко, Эдуард Сагалаев, Анатолий Малкин и Кира Прошутинская. Программа, выходящая поздно вечером в пятницу, в основном была посвящена актуальным социальным темам. В студию приглашались политические деятели и известные в стране люди. «Взгляд» очень быстро завоевал популярность у зрителей.

В разные годы программу вели Владислав Листьев, Александр Любимов, Александр Политковский, а также Артем Боровик, Сергей Бодров и др.

Производство программы несколько раз приостанавливалось по различным причинам. Окончательно «Взгляд» был закрыт в 2001 году.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Смоленская стратегическая наступательная операция под кодовым названием «Суворов».

В операции, которая началась 7 августа 1943 года, были задействованы войска Западного и Калининского фронтов под командованием Василия Соколовского и Андрея Еременко. Им противостояли 3-я танковая и 4-я полевая армия, а также часть соединений 9-й полевой армии группы армий «Центр» под командованием Гюнтра Клюге.

Советские войска освободили Смоленскую область и часть Калининской (ныне Тверской) области и положили начало освобождению Белорусской ССР.

143 года назад (1879) русский механик-самоучка Фёдор Блинов получил патент на «вагон с бесконечными рельсами».

Это изобретение было прообразом гусеничного трактора. Он напоминал железнодорожный вагон с деревянным кузовом и рамой, в нижней части которой крепились на рессорах две тележки, способные поворачиваться в горизонтальной плоскости вместе с осями опорных колес. «Бесконечные рельсы» представляли собой замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев.

2 октября 1879 году Департамент торговли и мануфактур выдал Фёдору Блинову привилегию (патент) за номером 2245.

144 года назад (1878) в Санкт-Петербурге открылись Высшие женские (Бестужевские) курсы.

Второго октября 1878 года в Санкт-Петербурге в здании Александровской гимназии на Гороховой улице состоялось торжественное открытие первого высшего учебного заведения для женщин в России — Высших женских курсов. Их организаторами были известные общественные деятели и учёные, А.Н. Бекетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, А.М. Бутлеров, а также лидеры женского движения А.П. Философова, Н.В. Стасова, О.А. Мордвинова, В.П. Тарновская, Н.А. Белозерская, Е.И. Конради, М.А. Менжинская. Курсы возглавил историк К.Н. Бестужев-Рюмин, и в честь него они получили неофициальное название — «Бестужевские».

За 40 лет существования курсов их окончили свыше 6 тысяч человек. В основном выпускницы шли работать преподавателями, библиотекарями, но из рядов бестужевок вышли и выдающиеся учёные, писательницы, деятели общественного движения.

254 года назад (1768) Екатерина II утвердила приговор «кровавой помещице» — Дарье Николаевне Салтыковой.

Деяния Дарьи Салтыковой, более известной как Салтычиха, поражают своей жесткостью: в течение шести лет она зверски убила и замучила более 130 крепостных. Крестьяне пытались жаловаться на свою помещицу, но благодаря своим связям и взяткам, Салтыкова не только не несла никакой ответственности, но и добивалась того, что на каторгу отправлялись сами жалобщики.

Возможно, преступления «кровавой помещицы» так и остались бы в тайне, но в 1762 году с челобитной к Екатерине II удалось попасть двум крепостным — Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину. Императрица была поражена злодеяниями Салтыковой. Началось расследование, которое длилось 6 лет. Следователям удалось собрать доказательства по убийству только 75 человек.

2 октября 1768 года Екатерина II утвердила приговор Дарье Салтыковой. Её лишили дворянского звания и запретили пожизненно именоваться по фамилии отца или мужа. Также Салтычиха была приговорена к «особому поносительному зрелищу». Она час стояла прикованной на эшафоте, а над её головой висела надпись: «Мучительница и душегубица». После этого Салтычиха была пожизненно сослана в монастырь.

Умерла «кровавая помещица» в ноябре 1801 года в возрасте 71 года, проведя в заключении больше 30 лет.

470 лет назад (1552) войска Ивана Грозного взяли Казань.

После распада Золотой Орды соседом России стало Казанское ханство. Казанцы регулярно совершали набеги на восточные и северо-восточные владения Руси. Были разорены Нижний Новгород, Муром, Владимир, Кострома, Вятка, Великий Устюг и другие русские города. Русские войска несколько раз пытали взять Казань, но все попытки закончили неудачей.

В июне 1552 года большое и хорошо вооружённое войско (150 тысяч человек и 150 орудий) во главе с Иваном IV двинулось на Казань. В конце августа они осадили город. Это была хорошо укрепленная крепость, огражденная высокими деревянными стенами. С двух сторон она была защищена труднодоступными речками, еще с одной — глубоким рвом. Осада Казани была долгой и трудной. Взять город удалось лишь 2 октября.

После падения Казани Казанское ханство было ликвидировано, а Среднее Поволжье вошло в состав России.

46 лет назад (1976) в Майнце (Германия) был учрежден «Клуб Майнц» (ныне Всемирная ассоциа­ция неотложной помощи и медицины катастроф).

Международная организация была создана для оказания догоспитальной и неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях. Она объединила исследователей, врачей и преподавателей медицины неотложной помощи.

Сегодня эта старейшая международная организация по экстренной помощи и медицине катастроф объединяет медицинских работников из 55 стран мира.