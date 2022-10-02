. День 2 октября в истории
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

День 2 октября в истории

День 2 октября в истории

Международный день ненасилия.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2007 году. В этот день родился Махатма Ганди — руководитель движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия.

В Индии 2 октября отмечают национальный праздник — Ганди Джаянти — в  честь дня рождения Ганди, который официально назван в стране Отцом нации. 

Международный день социального педагога.

Учрежден в 2009 году в Копенгагене на XVII Международной конференции социальных педагогов.

День среднего профессионального образования.

Праздник преподавателей и учащихся профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных лицеев, а также техникумов был установлен Указом Президента РФ от 25 июля 2022 года по предложению Минпросвещения РФ.

Дата выбрана не случайно: 2 октября 1940 года был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР». В соответствии с документом, в стране были созданы три типа училищ: ремесленные и железнодорожные училища, а также школы фабрично-заводского обучения. Уже через год эти учебные заведения подготовили 250 тысяч молодых рабочих для промышленности, строительства и железнодорожного транспорта.

Сегодня на территории России работают 3239 профессиональных образовательных организаций и 604 филиала, а также 345 вузов и 429 филиалов, которые реализуют программы среднего профессионального образования (СПО). По программам СПО учатся свыше 3,4 миллионов студентов. 
До 2022 года 2 октября отмечался неофициальный праздник — День профессионально-технического образования. 

35 лет назад (1987) в эфир впервые вышла телевизионная программа «Взгляд».

Её создателями были Анатолий Лысенко, Эдуард Сагалаев, Анатолий Малкин и Кира Прошутинская. Программа, выходящая поздно вечером в пятницу, в основном была посвящена актуальным социальным темам. В студию приглашались политические деятели и известные в стране люди. «Взгляд» очень быстро завоевал популярность у зрителей.

В разные годы программу вели Владислав Листьев, Александр Любимов, Александр Политковский, а также Артем Боровик, Сергей Бодров и др.

Производство программы несколько раз приостанавливалось по различным причинам. Окончательно «Взгляд» был закрыт в 2001 году.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Смоленская стратегическая наступательная операция под кодовым названием «Суворов».

В операции, которая началась 7 августа 1943 года, были задействованы войска Западного и Калининского фронтов под командованием Василия Соколовского и Андрея Еременко. Им противостояли 3-я танковая и 4-я полевая армия, а также часть соединений 9-й полевой армии  группы армий «Центр» под командованием Гюнтра Клюге.

Советские войска освободили Смоленскую область и часть Калининской (ныне Тверской) области и положили начало освобождению Белорусской ССР.

143 года назад (1879) русский механик-самоучка Фёдор Блинов получил патент на «вагон с бесконечными рельсами».

Это изобретение было прообразом гусеничного трактора. Он напоминал железнодорожный вагон с деревянным кузовом и рамой, в нижней части которой крепились на рессорах две тележки, способные поворачиваться в горизонтальной плоскости вместе с осями опорных колес. «Бесконечные рельсы» представляли собой замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев.

2 октября 1879 году Департамент торговли и мануфактур выдал Фёдору Блинову привилегию (патент) за номером 2245.

144 года назад (1878) в Санкт-Петербурге открылись Высшие женские (Бестужевские) курсы.

Второго октября 1878 года  в Санкт-Петербурге в здании Александровской гимназии на Гороховой улице состоялось торжественное открытие первого высшего учебного заведения для женщин в России — Высших женских курсов. Их организаторами были известные общественные деятели и учёные, А.Н. Бекетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, А.М. Бутлеров, а также лидеры женского движения А.П. Философова, Н.В. Стасова, О.А. Мордвинова, В.П. Тарновская, Н.А. Белозерская, Е.И. Конради, М.А. Менжинская. Курсы возглавил историк К.Н. Бестужев-Рюмин, и в честь него они получили неофициальное название — «Бестужевские».

За 40 лет существования курсов их окончили свыше 6 тысяч человек. В основном выпускницы шли работать преподавателями, библиотекарями, но из рядов бестужевок вышли и выдающиеся учёные, писательницы, деятели общественного движения.

254 года назад (1768) Екатерина II утвердила приговор «кровавой помещице» — Дарье Николаевне Салтыковой.

Деяния Дарьи Салтыковой, более известной как Салтычиха, поражают своей жесткостью: в течение шести лет она зверски убила и замучила более 130 крепостных. Крестьяне пытались жаловаться на свою помещицу, но благодаря своим связям и взяткам, Салтыкова не только не несла никакой ответственности, но и добивалась того, что на каторгу отправлялись сами жалобщики.

Возможно, преступления «кровавой помещицы» так и остались бы в тайне, но в 1762 году с челобитной к Екатерине II удалось попасть двум  крепостным — Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину. Императрица была поражена злодеяниями Салтыковой. Началось расследование, которое длилось 6 лет. Следователям удалось собрать доказательства по убийству только 75 человек.

2 октября 1768 года Екатерина II утвердила приговор Дарье Салтыковой. Её лишили дворянского звания и запретили пожизненно именоваться по фамилии отца или мужа. Также Салтычиха была приговорена к «особому поносительному зрелищу». Она час стояла прикованной на эшафоте, а над её головой висела надпись: «Мучительница и душегубица». После этого Салтычиха была пожизненно сослана в монастырь.

Умерла «кровавая помещица» в ноябре 1801 года в возрасте 71 года, проведя в заключении больше 30 лет.

470 лет назад (1552) войска Ивана Грозного взяли Казань.

После распада Золотой Орды соседом России стало Казанское ханство. Казанцы регулярно совершали набеги на восточные и северо-восточные владения Руси. Были разорены Нижний Новгород, Муром, Владимир, Кострома, Вятка, Великий Устюг и другие русские города. Русские войска несколько раз пытали взять Казань, но все попытки закончили неудачей.

В июне 1552 года большое и хорошо вооружённое войско (150 тысяч человек и 150 орудий) во главе с Иваном IV двинулось на Казань. В конце августа они осадили город. Это была хорошо укрепленная  крепость, огражденная высокими деревянными стенами. С двух сторон она была защищена труднодоступными речками, еще с одной — глубоким рвом. Осада Казани была долгой и трудной. Взять город удалось лишь 2 октября.

После падения Казани Казанское ханство было ликвидировано, а Среднее Поволжье вошло в состав России.

46 лет назад (1976) в Майнце (Германия) был учрежден «Клуб Майнц» (ныне Всемирная ассоциа­ция неотложной помощи и медицины катастроф).

Международная организация была создана для оказания догоспитальной и неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях. Она объединила исследователей, врачей и преподавателей медицины неотложной помощи.

Сегодня эта старейшая международная организация по экстренной помощи и медицине катастроф объединяет медицинских работников из 55 стран мира.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Совместимость по звездам: идеальные пары по знаку зодиака
Совместимость по звездам: идеальные пары по знаку зодиака
Александр Петров сообщил, что уходит из кино
Александр Петров сообщил, что уходит из кино
Валентин Юдашкин посетил шахматный турнир
Валентин Юдашкин посетил шахматный турнир
Новости Game Pass за 24 сентября — 1 октября: новинки, перки и прочее
Новости Game Pass за 24 сентября — 1 октября: новинки, перки и прочее
"Газпром" пошел на уступки Молдавии
"Газпром" пошел на уступки Молдавии
Почему нам снятся кошмарные сны и как с ними бороться
Почему нам снятся кошмарные сны и как с ними бороться
ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе
ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе
В России спрогнозировали сроки восстановления индустрии общепита
В России спрогнозировали сроки восстановления индустрии общепита
Стали известны дата и место похорон Бориса Моисеева
Стали известны дата и место похорон Бориса Моисеева
Разговор бабушки и внучки
Разговор бабушки и внучки
Россия объявила об отводе сил из Красного Лимана
Россия объявила об отводе сил из Красного Лимана
Cuphead получит издание на диске, спустя 5 лет после релиза игры
Cuphead получит издание на диске, спустя 5 лет после релиза игры

Топ на сегодня

Спасение самого грязного коврика на планете
Спасение самого грязного коврика на планете
Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Как сохранить озимый чеснок, который пророс до наступления холодов
Как сохранить озимый чеснок, который пророс до наступления холодов
Развелся с Павловец за два дня до гибели сына, и она не сообщила о трагедии. Горе Дмитрия Щербины
Развелся с Павловец за два дня до гибели сына, и она не сообщила о
"Россия не предаст выбор народа": что сказал Путин на церемонии вхождения в состав РФ новых территорий
"Россия не предаст выбор народа": что сказал Путин на

Еще по теме

День в истории 2 октября
Сегодня отмечают Международный день ненасилия
День 2 октября в истории
День 5 октября в истории