. Для чего могут пригодиться пробки от вина и почему их не стоит выбрасывать

Если вы периодически покупаете вино, то стоит задуматься, как применить в хозяйстве пробки от бутылки. Оказывается, это очень интересный предмет, который может пригодиться для декорирования кухни. Но главная его «фишка» в другом. Пробки помогут вам сохранить свежесть фруктов и спасти пригоревшее блюдо — вот почему их не стоит выбрасывать.

Практическое применение винной пробки на кухне

Не ошибаются, пожалуй, только профессиональные мастер-шефы. А у обычной хозяйки на кухне периодически случаются эксцессы. Очень обидно отправлять в мусорный бак пригоревшее блюдо. К счастью, винная пробка способна его реанимировать. Просто положите ее в сковородку с пригоревшей едой, и она сделает свое дело. Секрет в материале пробки — коре. Она впитывает запах дыма и гари, оставляя блюдо таким, каким оно было задумано. Пусть это будет вашим маленьким секретом.





Также этот нехитрый предмет поможет сохранить ваши фрукты свежими. Вам знакома ситуация, когда в вазе лежит несколько яблок, мандаринов, бананов, а родные не успевают их съесть, и фрукты приходится выбрасывать? Чтобы больше такого не повторялось, возьмите простую винную пробку, разделите ее на две части и положите в вазу между фруктами. Она уберет излишек влаги, из-за которого они и начинают портиться. Менять пробочку придется раз в несколько дней, ведь она отсыреет и уже не сможет выполнить свое назначение.

Один любопытный лайфхак

Каждая запасливая хозяйка хранит дома пакеты с разнообразными продуктами и специями. Далеко не все в наше время пересыпают их в специальные баночки и контейнеры. Однако заводскую упаковку нужно чем-то закреплять, а обычные прищепки выглядят некрасиво и грубо. Для этой цели можно воспользоваться прекрасным лайфхаком: возьмите винную пробку и надрежьте ее посередине так, чтобы образовалась щель. Такой пробкой очень удобно закреплять пакеты с сыпучими продуктами, да и внешний вид у такого крепежа вполне эстетичен.

Подставка под горячее и предохранитель от ожогов

Для того чтобы смастерить красивую и удобную подставку под горячее, вам понадобятся пробки и термоклей. Просто склейте края пробок в нужном количестве, в зависимости от того, подо что вам нужна подставка — под кружку или кастрюлю.





Винные пробки не стоит выбрасывать еще вот почему: они помогут не обжигать руки при готовке. Просто расположите их под крышкой, чтобы в случае надобности хвататься не за горячую металлическую крышку, а за пробку, которая не нагревается.

Это только базовые практические советы. Никто не мешает придумать новые способы применения такой, казалось бы, ненужной вещице, как пробка от вина.