. Dress Code. В Париже прошел гала-вечер The Business of Fashion. Среди гостей — Кайли Дженнер, Эшли Грэм, Карли Клосс
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Dress Code. В Париже прошел гала-вечер The Business of Fashion. Среди гостей — Кайли Дженнер, Эшли Грэм, Карли Клосс

Dress Code. В Париже прошел гала-вечер The Business of Fashion. Среди гостей — Кайли Дженнер, Эшли Грэм, Карли Клосс

В рамках Недели моды в Париже состоялся гала-вечер The Business of Fashion, на котором чествовали самых влиятельных людей в модной индустрии по версии издания. Мероприятие посетили Кайли Дженнер, Эшли Грэм, Элли Голдинг, Карли Клосс, Джаред Лето, FKA Twigs и другие знаменитости, известные своим уникальным стилем.


Элли Голдинг
Джаред Лето
Джорджия Мэй Джаггер
Дипика Падуконе


Fecal Matter
Хаби Лейм
Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Красная дорожка
По материалам: spletnik.ru

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