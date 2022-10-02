. Dress Code. В Париже прошел гала-вечер The Business of Fashion. Среди гостей — Кайли Дженнер, Эшли Грэм, Карли Клосс

Вадим Карасев

В рамках Недели моды в Париже состоялся гала-вечер The Business of Fashion, на котором чествовали самых влиятельных людей в модной индустрии по версии издания. Мероприятие посетили Кайли Дженнер, Эшли Грэм, Элли Голдинг, Карли Клосс, Джаред Лето, FKA Twigs и другие знаменитости, известные своим уникальным стилем.





Элли ГолдингДжаред ЛетоДжорджия Мэй ДжаггерДипика Падуконе





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