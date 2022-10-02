. Екатерина Климова заявила, что она - мать всея Руси

Актриса Екатерина Климова рассказала, как совмещает работу и семью. Артистка одна воспитывает четверых детей, успевает сниматься в кино и играть в театре. Порой из-за плотного рабочего графика Екатерина не может присутствовать на важных семейных торжествах. Ей приходится заниматься карьерой, чтобы обеспечивать наследников. Многодетная мама берется за любую работу. Климова одна занимается воспитанием четверых детей от разных мужей. Несмотря на загруженный график, артистка уделяет внимание наследникам, старается быть им другом и заботливой наставницей. Наличие большой семьи даже сыграло однажды плюсом в получении главной роли в российской кинокартине по мотивам знаменитой сказки.«На «Красной шапочке» у меня были только фото и видеопробы, и я влилась в проект. Может быть, меня взяли, потому что я мать все Руси? Действительно, у меня много детей, и я ассоциируюсь с темой материнства... Моя героиня воспитывает дочь одна, она строгая, требовательная. Не понимаю, как я смогла состояться как актриса, удержаться в профессии, имея четверых детей. Конечно, я трудолюбивый человек, и это правда, а не хвастовство. Но и профессия наша — очень ревнивая, чтобы сделать действительно что-то стоящее, требуется аскетизм и полное погружение. Поэтому иногда, пусть нечасто, но все же пропускаю дни рождения и выпускной», цитирует «Караван историй».