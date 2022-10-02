. Филипп Киркоров рассказал, какую роль в его жизни сыграл Борис Моисеев

Певец Филипп Киркоров простился с Борисом Моисеевым. Артист назвал Бориса Моисеева своим «крестным отцом» на телевидении. 55-летний народный артист России покаялся перед умершим коллегой. Сегодня в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с Борисом Моисеевым. Исполнитель хита «Глухонемая любовь» скончался три дня назад. Ему было 68 лет. В последние годы певец вел уединенный образ жизни из-за двух инсультов. На входе в траурный зал людям раздавали белые кораблики из бумаги. На них было написано: «С любовью. Ваш Борис Моисеев». Эти кораблики надеялись раздать на его концерте, однако тот так и не состоялся. Одним из первых среди звезд шоу-бизнеса приехал попрощаться с коллегой Филипп Киркоров. Он вспомнил о бывшей жене Алле Пугачевой, а также покаялся перед умершим артистом.«Боря был причастен к моему профессиональному телевизионному дебюту, — пояснил Киркоров. — У меня была крестная мать на телевидении Алла в программе «Рождественские встречи» и крестный отец Боря в «Утренней почте». Я запомнил его очень открытым, всегда приходящим на помощь. Мы не виделись часто. Боря, прости, что в годы болезни я проявил бессознательное невнимание к тебе». Николай Трубач стал широко известен публике после дуэтного исполнения с Моисеевым песни «Голубая луна». Он рассказал, каким запомнил партнера. «Он был смелый человек, уверенный в себе. Отмучился. Он любил жизнь, умел жить. Пользовался по максиму всеми благами жизни. Он был топовым артистом, самым работящим. Прости, Боря, нас, и прощай», — попросил Трубач. Надежда Бабкина и артисты ее театра до последних лет поддерживали Моисеева. Последние концерты, которые дал Борис Михайлович в Москве, прошли именно на сцене «Русской песни». «У Бори было потрясающее чувство юмора, — заверила Бабкина. — На его последнем концерте был аншлаг. Мы думали, поболел и всё... Он красивый товарищ, всегда был опрятен, но последний концерт дался ему тяжело. Когда Боря болел, чтобы ему не было скучно, мы попросили его приходить к нам в театр. Боря раздавал там автографы и всех радовал».