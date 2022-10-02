. Франция осудила нападение на здание своего посольства в Буркина-Фасо
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Франция осудила нападение на здание своего посольства в Буркина-Фасо

Франция осудила нападение на здание своего посольства в Буркина-ФасоМИД Франции заявил о неприемлемости нападения на здание своего посольства в Буркина-Фасо

В министерстве иностранных дел Франции осудили нападение на здание французского посольства в Буркина-Фасо и призвали местные власти обеспечить безопасность дипломатов. Об этом заявила пресс-служба дипведомства, передает ТАСС

«Мы самым решительным образом осуждаем насилие в отношении наших дипломатических представительств в Буркина-Фасо. Любое нападение на нашу дипломатическую собственность неприемлемо. Мы призываем все заинтересованные стороны обеспечить их безопасность в соответствии с международными конвенциями», — говорится в заявлении.

Ранее Госдеп США осудил государственный переворот, который произошел в пятницу в Буркина-Фасо. 30 сентября в Буркина-Фасо военные совершили второй с начала года переворот.

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По материалам: lenta.ru

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