. "Газпром" пошел на уступки Молдавии
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"Газпром" пошел на уступки Молдавии

"Газпром" пошел на уступки Молдавии

По новым условиям контракта с "Газпромом" Молдавия стала на 45% меньше платить за российское топливо. Об этом в личном Telegram-канале рассказал руководитель АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

По словам председателя правления организации, официальная закупочная цена на тысячу кубометров газа из РФ составит 1031 доллар. Изначально в "Молдовагаз" говорили о стоимости в 1882,78 доллара за тысячу кубометров, однако сторонам удалось сойтись на более удобных Кишиневу условиях. Чебан отметил, что поставки топлива продолжаются в штатном режиме, объем суточного импорта – 5,7 млн кубических метров.


"Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 миллион кубов, идут в штатном режиме", — написал глава "Молдовагаза".

Молдавия неоднократно задерживала платежи за уже импортированный газ, не выплачивая долг в размере более чем 700 млн долларов, накопившийся еще за предыдущие 5 лет. В то же время Кишинев регулярно позволяет себе недружественные выпады в адрес России. Результатом стал энергетический кризис в стране, где теперь в качестве важного энергоносителя ценятся дрова.

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По материалам: uposters.ru

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