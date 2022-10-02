. Гурам Амарян поделился интимной историей из прошлого: «Мне заклеили попу»

Гурам Амарян принял участие в шоу «Я тебе не верю» на ТНТ. В рамках телепередачи один из участников должен рассказать историю, а второй — угадать, правда это или выдумка.

Юморист выбрал достаточно интимный момент из своей жизни. «Мне было меньше года. Мы жили в Тбилиси и поехали Краснодарский край: я, мама и двоюрдный брат. Ее племянник, получается. Ему лет 16 было», — начал он свой рассказ.

Как и все младенцы, маленький Гурам постоянно наполнял подгузник. Заботливая мама меняла гигиеническое изделие по мере необходимости. Однако брату-подростку такое положение дел не нравилось и он решил избавиться от неприятно пахнущей проблемы по своему усмотрению.

«Мама в какой-то момент смотрит, я уже часов 6 ничего не сделал. Вообще. А это слишком большой перерыв для меня в то время. Она снимает памперс, а там наклейка от жвачки на попке», — смеется юморист.

Сябитова сначала усомнилась в правдивости истории. «Врешь, как Троцкий», — сказала главная сваха страны. Она предположила, Амарян не мог в таком возрасте помнить произошедшее. Однако колебания развеял сам Гурам. Он уточнил, что его родственники передают эту историю из уст в уста. «Это история моей семьи. У нас в гимне семьи об этом поется», — пошутил комик.

60-летняя Роза Сябитова предположила, якобы наклейка не смогла бы так долго продержаться. В конце концов ведущая поверила своему сопернику. Она согласилась, что история достоверная и… угадала! Оказалось, что двоюрдный брат Амаряна действительно попытался избавиться от постоянных переодеваний малыша таким своеобразным способом.