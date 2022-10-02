. Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе

От тренера Этери Тутберидзе сбежала Александра Трусова. Александра покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской. Пока не ясно с чем связано такое решение спортсменки. Между тем, хореограф «Хрустального» Алексей Железняков высказался по этому поводу. 18-летняя фигуристка теперь будет заниматься у Светланы Соколовской. Некоторые предполагают, что это связано со сложным режимом тренировок. Другие же считают, что девушка сделала такой выбор, чтобы быть ближе к молодому человеку. Как известно, ее возлюбленный Марк Кондратюк тренируется под руководством Соколовской. Хореограф команды Тутберидзе гневно высказался о поступке Трусовой. «Я не знаю точно, потому что я не был в «Хрустальном», но, если на самом деле Трусова ушла, то скатертью дорожка. Если Александра считает, что это ей поможет, то пусть поможет, в чем я сильно сомневаюсь», — говорил Железняков. Он уверен, что такие перемены не приведут ни к чему хорошему, так как Саша должна начать с себя и прислушиваться к советам профессионалов. «У меня есть любимая фраза, которую мой отец любит говорить: «Так и жили: губы красили, а попу не мыли». Что это подразумевает? Надо искать в себе проблемы, а не в тренерах и не в командах», — негодует Железняков.Он также удивился тому, что спортсменка часто меняет тренеров. «...вернулась к Этери, теперь переходит к Соколовской. Ну что можно сказать... Удачи. Я желаю ей только удачи! Но пока она не поймет, что нужно взрослым людям задумываться, понимать, что о ней говорят и для чего они ей это говорят, — она ничего не достигнет. Саша, к сожалению, не умеет слушать мудрых людей. Почему ты не можешь просто прислушаться? Почему тебе нужно постоянно менять тренерский штаб? Пока ты свою голову на место не поставишь, ничего не будет», — утверждает хореограф. Фигуристка часто меняет тренеров. Начинала она у Ольги Шевцовой в Рязани, также занималась у Ларисы Мелковой. После переезда в столицу работала в команде Александра Волкова и Ольги Царевой. Шесть лет назад присоединилась к школе Тутберидзе и именно с ней вышла во взрослое катание. В 2020 году девушка переходила от Этери к другому тренеру, но передумала и вернулась. Железняков является членом команды Этери Тутберидзе довольно продолжительное время, с 2008 года. Он, можно, сказать патриот штаба «Хрустального». Алексея не часто можно заметить рядом с Этери на крупных состязаниях. Тем не менее, их связывает профессиональный настрой и доверие. Стоит отметить, еще никто кроме Железнякова не работал в школе Этери Георгиевны так долго.