. Избивший российского полицейского американец раскаялся по-русски
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Избивший российского полицейского американец раскаялся по-русски

Избивший российского полицейского американец раскаялся по-русски

В Центральном районном суде Воронежа проходит уголовный процесс над американцем Робертом Гилманом: ему инкриминируется нападение на полицейского.

Выступая с последним словом, Гилман раскаялся и попросил не отправлять его в места лишения свободы на 4,5 года по требованию прокурора. Американец подчеркнул, что сожалеет о своем проступке и хочет встать на путь исправления. Гражданин США по-русски сказал, что он уже выплатил компенсацию пострадавшему блюстителю порядка и что он хотел бы остаться в России на ПМЖ.


"Я прошу суд назначить мне менее суровое наказание, по возможности не связанное с лишением свободы. Я попросил прощения у Стрельникова, он меня простил. Также я прошу прощения у государства, то есть у Российской Федерации", — заявил Гилман.

Исходя из данных следствия, вечером 17 января 2022 года Гилман был снят с поезда Сухуми-Москва в состоянии алкогольного опьянения: на его поведение жаловались пассажиры. Органы правопорядка доставили его в отдел полиции Воронежа. Американец, не согласный с требованиями полицейских, затеял драку и несколько раз ударил ногой сотрудника МВД.

Первое время нарушитель порядка отказывался от дачи показаний и не признавал вину. Гилман утверждал, что просто почувствовал себя плохо в поезде, потерял сознание, а очнулся уже в воронежском отделе полиции. Суд не поверил словам американца, и 25 января его арестовали. По оценке воронежских СМИ, вероятность снисхождения суда к Гилману крайне мала, инстанция получила негативные характеристики из СИЗО: находясь там, иностранец четырежды получал взыскания.

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По материалам: uposters.ru

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