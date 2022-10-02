. Яна Рудковская бросилась утешать Ксению Собчак
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Яна Рудковская бросилась утешать Ксению Собчак

Яна Рудковская бросилась утешать Ксению Собчак
Продюсер Яна Рудковская призналась, что журналистка вызывает у нее уважение. В этом году многие артисты покинули Россию. 29 сентября неожиданно уехала из страны Алла Пугачева с детьми. По некоторым данным она отправилась в Израиль и не брала обратный билет. Уже несколько недель ходят слухи, что в эту страну собралась уехать и Ксения Собчак с семьей, но она опровергла сплетни. На этот раз Ксения также высказалась о своих переживаниях. Ее поразило, что Москва настолько опустела, что исчезли пробки. Телеведущая также не стала утаивать, что многие из ее друзей уехали. Сама она тревожится из-за будущего. Однако на ее пост отреагировала продюсер Яна Рудковская, которая раньше регулярно ездила в Европу.
«Ксюша, мы остались. И нас не так уж и мало! Время все расставит на свои места! Мир уже точно не будет прежним! Замечу, что мы остались на своей родине, которая для всех нас очень много значит! И еще, важный момент — Родину в сложное время, не бросают! И не уезжают! Я говорю за себя и свою семью! То что ты осталась — вызывает лично у меня только уважение», — высказалась Яна. Она также показала, как в резиновых сапогах ходит по стройке. Светская львица помогает мужу Евгению Плющенко развивать его Академию фигурного катания. Они строят новые ледовые арены.   
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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