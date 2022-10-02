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Эксперт предложил усовершенствовать антидопинговое законодательство

Эксперт предложил усовершенствовать антидопинговое законодательство

Чтобы антидопинговое законодательство было эффективным, надо учесть в нем все процедуры допинг-контроля и нюансы сбора доказательств об употреблении спортсменами запрещенных веществ, сказал «Парламентской газете» председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

29 сентября кабмин внес в Госдуму законопроект о закреплении понятия «специалист по спортивной медицине». По словам Сергея Алексеева, в Уголовном кодексе уже есть такое понятие, но кто относится к таким специалистам, нигде не расшифровано. «Поэтому правительство предложило дать определение в законе о физкультуре и спорте, — сказал Алексеев. — Если закон будет принят, можно будет применять на практике две уголовные статьи в отношении спортивных медиков».

Согласно статье 230.1 Уголовного кодекса, за склонение к допингу для тренеров и докторов установлен штраф до 300 тысяч рублей и дисквалификация до трех лет. Если принимать препараты заставили несовершеннолетнего или с применением шантажа, наказание увеличивается до штрафа в 500 тысяч рублей и лишения свободы на срок до года.

В статье 230.2 УК говорится, что использование запрещенных субстанций в отношении спортсмена без его согласия обернется для его тренеров и медиков штрафом до одного миллиона рублей, дисквалификацией до 4 лет и лишением свободы до года.

Но на деле эти статьи почти не работают, отметил Сергей Алексеев. «Нет практики, потому что допинг-контроль и все его процедуры не охватываются Уголовно-процессуальным кодексом в части доказательств, — пояснил эксперт. — Процедуры допинг-контроля не имеют подписку эксперта об уголовной ответственности на случай дачи заведомо ложного экспертного заключения». Допинг-пробы актуальны лишь в конкретный момент времени, и на тот момент, когда начинают уголовный процесс, они уже устаревают. При этом допинг-контроль, который проводит РУСАДА или международные службы, нельзя использовать как доказательство в уголовном процессе. По словам Алексеева, чтобы антидопинговое законодательство было эффективным, надо учесть в нем все эти нюансы.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.


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По материалам: pnp.ru

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