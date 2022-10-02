. Эмили Ратаковски и другие обвиняют создателей фильма "Блондинка" в эксплуатации образа "страдающей красотки"

Вадим Карасев

Эмили Ратаковски вступила в ряды тех, кто жестко раскритиковал фильм Эндрю Доминика "Блондинка" об иконе Голливуда Мэрилин Монро. После того как состоялась цифровая премьера картины в США, на ее создателей посыпались обвинения в том, что они не пытались понять, какой Мэрилин была в реальности, а лишь эксплуатировали образ "страдающей красотки".

Многие интернет-пользователи отметили, что фильм вышел сексистским и жестоким, потому что от его начала до финальных титров Монро кто-то сексуально домогается, либо наносит ей другую психологическую травму, либо она называет кого-то "папочкой". Среди прочих картину осудил исследователь абортов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стеф Герольд — в частности, за сцены аборта, "такие же ужасные, как и весь фильм в целом". Об этом сообщает Variety.

Кинокритик Los Angeles Times Джастин Чанг в своей рецензии написал, что "Блондинка" на самом деле не о Монро, а о том, чтобы заставить ее страдать. Ведущий кинокритик газеты The New York Times Манола Даргис с ним согласилась.

Учитывая все унижения и ужасы, которые Мэрилин Монро пережила за свои 36 лет, это облегчение, что она не увидит, как ее вульгарно эксплуатирует "Блондинка" — новоявленный продукт некрофильского развлечения.

Один из пользователей в Twitter (заблокирован в РФ) высказался в таком же ключе:

Может, пора уже прекратить позволять мизогинным мужчинам снимать новаторское кино о женщинах, о которых они ни черта не знают?

Подбросила масла в огонь критики и Эмили Ратаковски. В социальной сети TikTok она заявила, что еще не смотрела фильм, но, основываясь на отзывах, предполагает, что это "очередной проект, который превращает женскую боль в фетиш". По мнению модели, в обществе существует некий культ "красотки, попавшей в беду", поэтому многих так будоражат истории Эми Уайнхаус, принцессы Дианы или Бритни Спирс. По той же причине людям нравятся рассказы о серийных убийцах и их юных жертвах.





Эмили РатаковскиЭмили призналась, что, будучи женщиной, она пыталась гламуризировать и собственную боль, находить в ней "что-то сексуальное", но ей бы хотелось это изменить. Поэтому она планирует смотреть "Блондинку" с чувством злости, а не восхищения.

Однако нашлись и те, кто высказался в защиту фильма — например, актер Эдриан Броуди, сыгравший в нем одну из ролей. В интервью The Hollywood Reporter он сказал, что просмотр "Блондинки" должен стать для зрителя "травмирующим опытом" — так и задумывалось.

В жизни Мэрилин, к сожалению, было много эксплуатации и травматичных моментов. <...> Думаю, это противоречит тому, как общественность воспринимает ее жизнь. Возможно, фильм доводит все до крайности, но он как раз показывает пропасть между тем, как воспринимает публика культовую звезду Голливуда и тем, что в реальности представляет собой жизнь этого человека, полная одиночества, пустоты, душевного смятения и насилия.





Эдриан Броуди и Ана де Армас в фильме "Блондинка"

Джойс Кэрол Оутс — автор романа, который лег в основу картины — также решила поддержать создателей "Блондинки".

Я думаю, что это блестящее произведение кинематографического искусства. Но, очевидно, оно не для всех. Удивительно, что в пост-эру #MeToo явное разоблачение сексуального харассмента в Голливуде было истолковано как "эксплуатация". Уверена, что Эндрю Доминик искренне хотел рассказать историю Нормы Джин (настоящее имя Мэрилин Монро — Прим. ред.).

Ранее актрису Ану де Армас, сыгравшую Мэрилин Монро, раскритиковали за акцент в фильме "Блондинка".

Ольга Петелина