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Этери Тутберидзе потеряла перспективную фигуристку

Этери Тутберидзе потеряла перспективную фигуристку
От тренера Этери Тутберидзе сбежала еще одна спортсменка. Источник сообщает, что серебряная призерка прошедших Олимпийских игр Александра Трусова решила сменить тренера. Теперь она будет заниматься у Светланы Соколовской. 18-летняя Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к тренеру Светлане Соколовской. Причины этого решения пока непонятны, а все стороны хранят молчание. Поклонники подозревают, что «русская ракета» (именно так в соцсетях ласково называют Трусову — прим. «З-ая.ру») сделала это не только для оживления карьеры, но и потому, что ее возлюбленный Марк Кондратюк уже много лет заниматься в группе Соколовской. «Она перешла к мальчику, с которым дружит. Я знаю, что Этери Георгиевна выдающийся тренер. Мы увидим, что будет дальше, предполагать не надо», — сказала Татьяна Тарасова «МАТЧ ТВ».
Отметим, что отношения Трусовой и Тутберидзе всегда были далеки от идеальных. В 2020-м Саша уже переходила от нее к другому тренеру, но через год вернулась обратно. Более того, после Олимпиады фигуристка устроила истерику, крича не только на судей и поклонников, но и на тренера. Как эта перемена скажется на карьере Александры пока непонятно. Она одна из самых «прыгучих» спортсменок в современном фигурном катании. Российская звезда уже вписала свое имя в мировую историю, когда во время проката на Олимпиаде первая прыгнула пять четверых. Напомним, Александра Трусова выступает в одиночном катание. В ее копилке серебро Олимпиады-2022 в Пекине, а также бронза чемпионата мира-2021 в Стокгольме.
# Шоу-бизнес Тутберидзе Этери
По материалам: z-aya

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