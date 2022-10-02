. Этери Тутберидзе потеряла перспективную фигуристку

От тренера Этери Тутберидзе сбежала еще одна спортсменка. Источник сообщает, что серебряная призерка прошедших Олимпийских игр Александра Трусова решила сменить тренера. Теперь она будет заниматься у Светланы Соколовской. 18-летняя Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к тренеру Светлане Соколовской. Причины этого решения пока непонятны, а все стороны хранят молчание. Поклонники подозревают, что «русская ракета» (именно так в соцсетях ласково называют Трусову — прим. «З-ая.ру») сделала это не только для оживления карьеры, но и потому, что ее возлюбленный Марк Кондратюк уже много лет заниматься в группе Соколовской. «Она перешла к мальчику, с которым дружит. Я знаю, что Этери Георгиевна выдающийся тренер. Мы увидим, что будет дальше, предполагать не надо», — сказала Татьяна Тарасова «МАТЧ ТВ».Отметим, что отношения Трусовой и Тутберидзе всегда были далеки от идеальных. В 2020-м Саша уже переходила от нее к другому тренеру, но через год вернулась обратно. Более того, после Олимпиады фигуристка устроила истерику, крича не только на судей и поклонников, но и на тренера. Как эта перемена скажется на карьере Александры пока непонятно. Она одна из самых «прыгучих» спортсменок в современном фигурном катании. Российская звезда уже вписала свое имя в мировую историю, когда во время проката на Олимпиаде первая прыгнула пять четверых. Напомним, Александра Трусова выступает в одиночном катание. В ее копилке серебро Олимпиады-2022 в Пекине, а также бронза чемпионата мира-2021 в Стокгольме.