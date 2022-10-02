. Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 4-7 октября + релизы в Game Pass
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Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 4-7 октября + релизы в Game Pass

Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 4-7 октября + релизы в Game Pass


Следующая неделя игровых релизов, с 4 по 7 октября, не обещает большого количества новых проектов. Самым главным релизом недели можно считать Overwatch 2 — игра выйдет 4 октября, заменив собой первую часть Overwatch. Еще один важный релиз, для игроков с приставками Xbox Series X | S, это Medieval Dynasty — получивший хорошие оценки на PC «выживач» добирается до консолей, при этом сразу в Game Pass.

Так выглядит список релизов для Xbox на следующую неделю — с 4 по 7 октября:



Alfred Hitchcock — Vertigo (4 октября)



Dakar Desert Rally (4 октября)



Kamikaze Veggies (4 октября)



Overwatch 2 (4 октября)



Dragon Prana (6 октября)



Falling Out (6 октября)



Medieval Dynasty (6 октября) (Xbox Series X | S)



Josh Journey: Darkness Totems (6 октября)



A Frog’s Job (7 октября)



O.L. Surprise! B.B.s Born to Travel (7 октября)



Pandaty (7 октября)



Paper Flight — Super Speed Dash (7 октября)

Game Pass

В Game Pass на следующей неделе, на данный момент, запланирован только один релиз:



Medieval Dynasty (6 октября) (Xbox Series X | S)


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Список игр, которые уже известны к добавлению в подписку Game Pass на октябрь, можно посмотреть здесь. Вероятно, на следующей неделе Microsoft его пополнит, анонсировав дополнительные проекты для подписки на первую половину октября.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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