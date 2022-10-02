. Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 4-7 октября + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





Следующая неделя игровых релизов, с 4 по 7 октября, не обещает большого количества новых проектов. Самым главным релизом недели можно считать Overwatch 2 — игра выйдет 4 октября, заменив собой первую часть Overwatch. Еще один важный релиз, для игроков с приставками Xbox Series X | S, это Medieval Dynasty — получивший хорошие оценки на PC «выживач» добирается до консолей, при этом сразу в Game Pass.

Так выглядит список релизов для Xbox на следующую неделю — с 4 по 7 октября:

Game Pass

Alfred Hitchcock — Vertigo (4 октября)Dakar Desert Rally (4 октября)Kamikaze Veggies (4 октября)Overwatch 2 (4 октября)Dragon Prana (6 октября)Falling Out (6 октября)Medieval Dynasty (6 октября) (Xbox Series X | S)Josh Journey: Darkness Totems (6 октября)A Frog’s Job (7 октября)O.L. Surprise! B.B.s Born to Travel (7 октября)Pandaty (7 октября)Paper Flight — Super Speed Dash (7 октября)

В Game Pass на следующей неделе, на данный момент, запланирован только один релиз:

Medieval Dynasty (6 октября) (Xbox Series X | S)Watch this video on YouTube

Список игр, которые уже известны к добавлению в подписку Game Pass на октябрь, можно посмотреть здесь. Вероятно, на следующей неделе Microsoft его пополнит, анонсировав дополнительные проекты для подписки на первую половину октября.