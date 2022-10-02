. Юлия Ковальчук поделилась редкими свадебными фото с Чумаковым в годовщину торжества

39-летняя певица Юлия Ковальчук и 41-летний актер и музыкант Алексей Чумаков отмечают фаянсовую свадьбу. Экс-солистка группы «Блестящие» и один из финалистов «Народного артиста» закрутили роман 14 лет назад. Спустя пять лет они поженились. Юлия опубликовала удивительно нежные свадебные снимки. Артистка позировала в романтичном белоснежном платье, на пышной юбке которого словно распустились нежные цветы. Дополнили образ изящная фата, минимум макияжа и красивые локоны.Алексей Чумаков предстал в классическом костюме. Если Юлия не сильно изменилась с тех пор, то ее супруг с годами приобрел более мужественный и брутальный вид.«Как символично, что 9-я годовщина нашей свадьбы совпала с днем музыки. И пусть музыка нашей любви никогда не надоедает, а лишь дарит нам вдохновение и гармонию!» — нежно прокомментировала кадры Ковальчук.Поклонники сразу же принялись поздравлять пару. «От души поздравляю! Пусть ваша любовь с каждым годом становится всё крепче», «Мои вы любимые! Живите долго и счастливо!», «Такие молодые, смешные, наивные, влюбленные», — написали подписчики.