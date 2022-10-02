. Юлия Ковальчук поделилась редкими свадебными фото с Чумаковым в годовщину торжества
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Юлия Ковальчук поделилась редкими свадебными фото с Чумаковым в годовщину торжества

Юлия Ковальчук поделилась редкими свадебными фото с Чумаковым в годовщину торжества

Юлия Ковальчук поделилась редкими свадебными фото с Чумаковым в годовщину торжества
39-летняя певица Юлия Ковальчук и 41-летний актер и музыкант Алексей Чумаков отмечают фаянсовую свадьбу. Экс-солистка группы «Блестящие» и один из финалистов «Народного артиста» закрутили роман 14 лет назад. Спустя пять лет они поженились. Юлия опубликовала удивительно нежные свадебные снимки. Артистка позировала в романтичном белоснежном платье, на пышной юбке которого словно распустились нежные цветы. Дополнили образ изящная фата, минимум макияжа и красивые локоны.
Алексей Чумаков предстал в классическом костюме. Если Юлия не сильно изменилась с тех пор, то ее супруг с годами приобрел более мужественный и брутальный вид.
«Как символично, что 9-я годовщина нашей свадьбы совпала с днем музыки. И пусть музыка нашей любви никогда не надоедает, а лишь дарит нам вдохновение и гармонию!» — нежно прокомментировала кадры Ковальчук.
Поклонники сразу же принялись поздравлять пару. «От души поздравляю! Пусть ваша любовь с каждым годом становится всё крепче», «Мои вы любимые! Живите долго и счастливо!», «Такие молодые, смешные, наивные, влюбленные», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес Ковальчук Юлия
По материалам: z-aya

Последние новости

Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Хореограф высказался о побеге фигуристки от Этери Тутберидзе
Лера Кудрявцева посмеялась над падением метеорита на землю
Лера Кудрявцева посмеялась над падением метеорита на землю
Кристина Орбакайте не пришла на церемонию прощания с Борисом Моисеевым
Кристина Орбакайте не пришла на церемонию прощания с Борисом Моисеевым
Беременная Катя Гордон оказалась под капельницей
Беременная Катя Гордон оказалась под капельницей
Юлия Ковальчук поделилась редкими свадебными фото с Чумаковым в годовщину торжества
Юлия Ковальчук поделилась редкими свадебными фото с Чумаковым в
В ЛНР родились первые россияне
В ЛНР родились первые россияне
29 лучших игр в Game Pass прямо сейчас, по версии Polygon
29 лучших игр в Game Pass прямо сейчас, по версии Polygon
6 идей для домашнего декора своими руками — чтобы отучить себя от думскроллинга прямо сейчас
6 идей для домашнего декора своими руками — чтобы отучить себя от
Раненный в ходе спецоперации доброволец получит гражданство России
Раненный в ходе спецоперации доброволец получит гражданство России
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище
Как выбрать удачный день для мытья окон перед зимой
Как выбрать удачный день для мытья окон перед зимой
Изможденная и под капельницей. Беременная Катя Гордон рассказала, почему попала в больницу
Изможденная и под капельницей. Беременная Катя Гордон рассказала,

Топ на сегодня

Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея Чумакова: кого раскрыли в шоу «Аватар»
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея
Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к нему сына
Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Какие животные будут любимчиками покровителя года Кролика, а каким он приготовил испытания: восточный гороскоп на 2023 год
Какие животные будут любимчиками покровителя года Кролика, а каким он

Еще по теме

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями
СМИ: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями
Юлия Ковальчук опубликовала первое фото новорожденной дочери
Юлия Ковальчук поблагодарила мужа - именинника за счастье