. Юлия Меньшова высказалась о пропавшем Иване Урганте

Ведущий и актер Иван Ургант пропал с телевидения. После того, как Иван Ургант перестал выходить в эфир с выпусками шоу «Вечерний Ургант», публика не может не тревожиться. То и дело в Сети появляются домыслы – где якобы на самом деле находится ведущий, который с проектом отправился на длительные каникулы.Юлия Меньшова раскрыла реальное положение дел, успокоив его почитателей. «Ваня Ургант, насколько мне известно, вообще все это время находится в Москве. И никогда не покидал ее надолго за прошедшие полгода. И я реально не понимаю причин такой мощной общественной фронды в его адрес», - прокомментировала Юлия Меньшова Telegram-каналу «Империя очень зла».