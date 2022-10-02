. Как правильно загадать желание в «Кровавое полнолуние охотника» 9 октября 2022 года
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Как правильно загадать желание в «Кровавое полнолуние охотника» 9 октября 2022 года

Как правильно загадать желание в «Кровавое полнолуние охотника» 9 октября 2022 года

Каждая фаза Луны — это особенное время, когда можно наладить «общение» с ночным светилом. Гармоничный танец энергии человека и энергии могущественного космоса способен творить чудеса. Полнолуние в Овне, которое состоится 9 октября — чудесный шанс загадать желание. И не стоит пугаться, что его называют «Кровавым полнолунием охотника».

Почему октябрьское полнолуние называют «Кровавым полнолунием охотника»

В октябре полнолуние наступит на 15-й лунный день — 9 числа в 23:54 по мск. Спутник будет проходить по созвездию Овна, что увеличит напряженность. Возможны небольшие стычки между людьми, необдуманные поступки. Нужно остерегаться опасных ситуаций, больших скоростей. Однако во многом день положителен, например, для того, чтобы подзарядиться энергией для исполнения желаний.


Но почему же тогда полнолуние 9 октября называется столь зловеще? Дело в том, что «Кровавым полнолунием охотника» его стали называть очень давно. Для людей, которые зарабатывали себе на жизнь промыслом и охотой, было важно принести домой как можно больше туш диких зверей. Причем в полнолуние охотится было особенно выгодно: ночное светило улучшало видимость, а звери вели себя неспокойно, чем выдавали свое присутствие.

Запреты полнолуния

9 октября не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу и вообще планировать серьезные дела. Неконтролируемые энергии могут спутать вам все карты. Нагнетать ситуацию — не лучший выход. Помните, что чем спокойнее пройдет «Кровавое полнолуние охотника», тем лучше.

Запрещено в этот день стричься и вообще проводить манипуляции с внешностью. Также нельзя пересаживать растения, потому что соки уходят в листья, делая их уязвимыми.

Не рекомендуют проводить переговоры, строить далеко идущие планы, а вот мечтать и загадывать желание — напротив, необходимо.

Как загадать желание в полнолуние в Овне

«Денежный магнит» 

Чтобы привлечь финансы, нужно взять три разные монетки, небольшой магнит и свечу. Когда взойдет Луна, зажгите ее в центре, а по бокам треугольником расположите деньги. Свеча должна полностью догореть. После этого монеты отправьте в левый карман верхней одежды, а магнит — в правый. Когда пройдет неделя после полнолуния, переложите монеты в кошелек и потратьте при необходимости.

«Любовная записка»

Во время полнолуния зажгите две красные свечки, которые будут символизировать ваши с возлюбленным чувства. На листе бумаги напишите то, чего больше всего желаете: совместное путешествие, свадьбу и т. п. Положите записку между свечами, а потом разрежьте ее пополам и сожгите каждый из клочков в огне одной из свечей.

«Заговоренная вода»

Желание можно загадать и на воду, для этого нужно налить ее в прозрачный стакан. Держа его в руке и глядя на Луну, скажите вслух то, чего больше всего хотите. Воду следует оставить на подоконнике на ночь, а утром выпить залпом.

«Драгоценность»

Для ритуала вам понадобится ваше любимое украшение, желательно не бижутерия. Положите его на подоконник и поводите вокруг зажженной свечой со словами:


Драгоценность должна напитаться энергией лунного света, а свеча  — догореть. Утром наденьте украшение и носите как можно чаще.

«Здравие»

Если ваше желание связано со здоровьем, то нужно ночью 9 октября выйти во двор (если живете в своем доме) или же на балкон, если вы находитесь в квартире. Разводя руками в стороны, проговорите трижды такой заговор:


После проведения ритуала умойте лицо и руки, будто смывая все плохое, и ложитесь спать.

 

 

# Общество Космос
По материалам: rsute

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