. Как выбрать удачный день для мытья окон перед зимой

Уже начался октябрь, поэтому хозяйки готовят дома к наступлению холодов. Одним из важных пунктов подготовки является мытье окон. Поэтически выражаясь, это глаза вашего жилища, или же его душа, связующее звено с миром. Согласитесь, как важно, чтобы окошки всегда оставались чистыми, незамутненными и незапыленными. Для того чтобы ваш труд не пропал даром, нужно выбирать самые удачные дни. Разберемся, когда лучше мыть окна перед зимой в октябре и ноябре.

Самые удачные дни в октябре и ноябре для мытья окон перед наступлением зимы

Окна нужно мыть только в подходящий для этого день. А погода в октябре и ноябре довольно нестабильна, потому необходимо сверяться с прогнозом от синоптиков. Как только установится сухая, но пасмурная погода без ветра, нужно браться за дело. Солнечный день плох тем, что вы не успеете убрать моющее средство с поверхности стекла до того, как лучи его попросту высушат. По той же причине не подходят и ветреные дни. Однако можно мыть окна во второй половине дня, ведь осенью солнце заходит довольно рано.





Какая же температура подойдет для процедуры? Лучше всего не ждать холодов. Оптимально, если за окном будет +18…+24 градуса. В ноябре высушить окна будет гораздо сложнее, потому что температура значительно снизится.

Как правильно мыть окна

Выбрав самый удачный день для мытья окон, нужно задуматься над тем, как правильно провести процедуру. Важно все: инвентарь, средства, техника, последовательность действий.

Для начала необходимо освободить область окна от лишних элементов, убрать занавески, горшки с цветами и т. д. Далее приступайте к чистке самой рамы и подоконника. Стекла — это всегда последний, хоть и самый важный этап.

Сначала моются окна снаружи, потом — внутри. Для этого нужно использовать швабру и моющее средство. Вода должна быть теплой. Как только она загрязнилась, стоит ее поменять, ведь иначе не избежать неприятных разводов от остатков пыли.

Все работы нужно проводить в перчатках. Помните, что средства для мытья окон довольно агрессивны по отношению к коже рук. По этой причине многие хозяйки выбирают простые и доступные домашние средства. Одно из самых доступных — уксус, который разводят в воде (2 столовые ложки на литр).

Альтернативное средство — нашатырный спирт. Размешайте его в воде в соотношении 1:3 и добавьте в распылитель. Так его будет проще наносить.





Используйте только мягкие губки и ткани. Тряпок для мытья окон должно быть несколько, чтобы не вернуть на уже вымытое стекло остатки грязи. Обязательно протирайте поверхность насухо — тогда вы избежите появления разводов.

Если пластиковая рама стала желтой, отбелить ее поможет стиральный порошок или кальцинированная сода. Размешайте средство в воде и потрите неметаллической губкой.

Чистые стекла — гарантия того, что в дом будет попадать больше света, а это залог хорошего настроения и самочувствия.