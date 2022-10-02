. Какие животные будут любимчиками покровителя года Кролика, а каким он приготовил испытания: восточный гороскоп на 2023 год

Согласно восточному гороскопу, символом 2023 года станет Черный Водяной Кролик. В некоторых источниках также упоминается Кот. Но в этом нет никаких противоречий. Легенда гласит, что когда Будда позвал к себе животных, чтобы сделать их символами года, Кот и Кролик прибежали одновременно. Но поскольку в древней мифологии Кот всегда ассоциировался с темными силами, предпочтение было отдано Кролику. С тех пор покровителями этого года считаются оба животных, но Кролик чаще упоминается в восточном гороскопе. По нему также можно сделать вывод, какие животные станут любимчиками Кролика в наступающем году, а у каких с ним могут возникнуть сложные отношения.

Крыса





Рожденные в год Крысы в 2023 году будут заняты обустройством своей личной жизни. Профессиональные вопросы отойдут на второй план, год будет наполнен новыми знакомствами, романтическими встречами, свиданиями, поиском идеального партнера. Для семейных Крыс он пройдет под стимулом укрепления союза и обустройства семейного очага. Кролик будет всячески способствовать этим благим начинаниям и оказывать поддержку в виде приятных сюрпризов.

Бык





Быку в наступающем 2023 году следует несколько сбавить темп в погоне за призрачным успехом и благополучием. Кролик будет пытаться его притормозить, научить радоваться мелочам и приятным моментам жизни, не забывать оказывать внимание и поддержку близким людям, доставляя им тем самым радость. Если Бык будет игнорировать послание хозяина года, то ему придется остановить его принудительно, что может повлечь за собой серьезные проблемы.

Тигр





Кролик будет проверять Тигра на прочность, периодически подкидывая ему всевозможные испытания. Год будет похож на трассу с препятствиями, где грозному хищнику придется сбавлять темп, выдерживать паузу и искать компромиссы. Не стоит пытаться воспользоваться обходными путями, они могут завести в тупик. Лучше проявить мудрость и сдержанность, тогда достойная награда от хозяина года гарантирована.

Кролик (Кот)





В свой год Кролики будут на привилегированном положении, они смогут наслаждаться покровительством своего старшего брата. Удача будет идти за ними по пятам и приносить плоды в любых начинаниях. Кролики могут взяться за любое дело с полной уверенностью, что оно у них получится. Их ждет успех во всех сферах деятельности, и гармония как в деловых, так и в личных отношениях. Возможны отдельные мелкие неурядицы, которые будут своеобразной подсказкой от хозяина года.

Дракон





Дракону следует скорректировать свое поведение, чтобы не допускать негативных мыслей и поступков в отношении других людей. В противном случае Кролик может обидеться на него и устроить ему бойкот. Без поддержки хозяина года Дракону придется столкнуться с серьезными проблемами как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Лучше вовремя об этом подумать и настроить себя на позитив.

Змея





Рожденным под знаком Змеи в 2023 году предстоит пройти непростые испытания. Но врожденная мудрость и хладнокровие поможет им преодолеть все возникшие на пути препятствия. Кролик будет наблюдать за этим процессом со стороны, предпочитая не вмешиваться. Но он одобрит правильное поведение Змеи и обязательно наградит в конце года.

Лошадь





Лошади в 2023 году придется бороться с привычкой брать с места в карьер и лететь вперед, на скаку преодолевая препятствия. Этот год потребует от нее более спокойных и вдумчивых действий. Если лошадь готова проявить сдержанность в ритме, Кролик поможет ей сделать акцент на созидании и одарит ее приятными сюрпризами.

Коза (Овца)





В 2023 году Кролик будет оказывать всестороннюю поддержку Козе, с которой у него великолепная совместимость. Но при этом Козе не следует начинать какие-то новые проекты, менять место работы или открывать собственный бизнес. Лучше идти по проторенной дорожке, совершенствуя свои навыки. В этом будет ее преимущество.

Обезьяна





Обезьяна будет купаться в лучах славы и финансового благополучия при полной поддержке хозяина года. Но при этом Кролик потребует от нее принять одно условие: зарабатывать деньги не для их накопления, а для того, чтобы жить в удовольствие, не бояться тратить на те вещи, о которых мечтаешь, и на то, что доставляет радость близким людям.

Петух





Петухам в этом году придется проявить решительность, чтобы достичь поставленных целей. Все сомнения и неуверенность в своих силах нужно отбросить раз и навсегда, научиться верить в успех даже в самом, казалось бы, безнадежном деле. Только в этом случае Кролик станет оказывать поддержку и дарить удачу, которая будет казаться Петуху фантастической.

Собака





Кролик высоко ценит порядочность и надежность Собаки, поэтому готов помогать ей во всех начинаниях. Но рожденным под этим знаком придется проявить активность и взяться за очень сложные дела, которые потребуют высокой мотивации, сил и терпения. Собаке будет непросто преодолеть все препятствия на пути, но к концу года она может оказаться на вершине успеха.

Свинья (Кабан)





Свинью в 2023 году ждет невероятный финансовый успех, и Кролик будет всячески ему содействовать. Он поможет Свинье решить ее личные проблемы, обрести уверенность в себе, наладить деловые связи и открыть новые финансовые потоки. Но в качестве платы за все старания Свинье придется во всем подчиняться хозяину года.