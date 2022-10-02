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Какой памятник поставили на могиле Владимира Меньшова

Какой памятник поставили на могиле Владимира Меньшова

Известный советский актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса 5 июля 2021 года на 82-м году жизни. Почти год спустя на его могиле появился памятник, которые общими силами организовали родные и друзья. 30 сентября состоялось торжественное открытие монумента на Новодевичьем кладбище, где присутствовала пресса и близкие люди актера.

Дочь Владимира, не менее известная ведущая и актриса Юлия Меньшова, рассказала журналистам, что работа над памятником велась почти год. Родные хотели установить его на день рождения Меньшова, 17 сентября, но в связи с непредвиденными обстоятельствами сделать это не удалось. Зато полмесяца спустя все получилось.

Долгожданный мемориал получился сдержанным и простым, но семья вложила в него всю душу и постаралась передать свое отношение к этому гениальному человеку. Юлия рассказала, что приложила массу усилий, сил и времени, чтобы скульптура получилась такой, какой она ее видела.


И родные, и друзья, а позже и пользователи, высоко оценили композицию. Они посчитали идею памятника очень оригинальной и необычно душевной: на фоне черного мрамора будто летают белоснежные голуби. К слову, фильм «Любовь и голуби» снимал именно Меньшов, более того, это была одна из самых его любимых работ.

«Это очень непростое дело – придумать памятник, - делится с прессой Юлия Меньшова. – Это сложная и творческая и техническая работа, которая длилась почти год, с сентября 2021.


Вдова Меньшова, актриса Вера Аллегрова стояла потерянной и очень грустной. Она будто была не здесь, а витала в воздухе, вспоминая о тех днях, когда была вместе с любимым супругом. Женщина почти ни с кем не общалась, все прикасалась к памятнику, а потом тихо ушла, опустив голову.

«Володе бы очень понравилось», - поделилась своими мыслями Вера, и добавила. – Я не знаю, что сказать. Я эту ситуацию до сих пор принять не могу, поэтому мне говорить что-либо очень трудно».


«Потрясающий памятник, абсолютно точно отражающий суть и душу Владимира Валентиновича Меньшова, - говорит Дмитрий Харатьян, который тоже не мог пропустить торжественное открытие монумента и приехал на Новодевичье кладбище. – Его стремление вверх, ввысь, очень легкий. Голуби – это символ добра, света, чистоты. Любовь и голуби… Это, наверно, и есть наше к нему отношение и отношение его к миру».


Напомним, что годовщина смерти Владимира Меньшова была 5 июля, но к этому времени монумент готов еще не был. В любом случае, близкие рады, что смогли установить его хотя бы в сентябре, в том месяце, когда родился великий актер.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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