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Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к нему подпускал»

Клара Новикова о директоре Бориса Моисеева: «Сережа Горох не очень к нему подпускал»

На церемонию прощания с Борисом Моисеевым пришла Клара Новикова. Сначала звезда «Аншлага» отказывалась давать комментарии прессе. Однако позднее все же решилась рассказать об артисте больше.


По словам Новиковой, рядом с Моисеевым постоянно находился Сергей Горох. Она считает, что его забота помогла Борису Михайловичу прожить дольше и продолжать радоваться каждому дню. Юмористка уверена, арт-директор стал самым близким человеком ушедшему артисту. Отсутствие родственников на похоронах ее расстроило до глубины души.

«Счастье, что Сережа рядом, он был ему таким близким человеком. Как же это страшно, когда есть родные, но их сегодня не оказалось. Какой-то брат, еще что-то. Сегодня очень трудно по миру перемещаться», — недоуменно разводит она руками.

Юмористка также отметила особое отношение Моисеева к жизни. «Он был из простой, очень небогатой семьи», — вспоминала она. По ее словам, артисту удалось выбраться из бедности и приструнить фортуну. «Он сам придумал себе жизнь и в ней жил. Даже когда был болен», — делится Новикова.

Несмотря на стойкость Моисеева и его умение держать удары судьбы, певец был очень одинок, заверила Клара Борисовна. Единственный человек, который всегда был рядом — арт-директор. Он не только заботился о комфорте своего подопечного, но и старался оградить от всех невзгод, в том числе и от коллег. Новикова не может смириться с тем, что мало общалась с артистом до его ухода.

«Нет, и я очень горько об этом думаю. Честно говоря, Сережа Горох не очень к нему подпускал. Не хотел, чтобы Боря нервничал», — говорит 75-летняя Клара Борисовна.

27 сентября стало известно о том, что Борис Моисеев ушел из жизни. Музыкант, певец, танцор и хореограф пережил три инсульта. В последние годы он старался вести закрытый образ жизни и почти не появлялся на публике. Сегодня проходит церемония прощания с артистом. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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