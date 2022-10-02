. Кобылкин рассказал о подготовке законопроекта о строительстве лесных дорог
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Кобылкин рассказал о подготовке законопроекта о строительстве лесных дорог

Кобылкин рассказал о подготовке законопроекта о строительстве лесных дорог

Урегулировать строительство лесных дорог важно по нескольким направлениям, включая тушение лесных пожаров и работу предприятий. Предложено дать возможность арендаторам строить дороги и включать их в инвестпроекты. Об этом рассказал в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«У нас практически готов законопроект о строительстве лесных дорог», — сказал он.

Глава комитета пояснил, что инициатива важна по нескольким направлениям: тушение пожаров, работа предприятий.

«Компании уже давно ушли из мест, где есть подъездные пути, вглубь леса. Мы планируем дать возможность арендаторам строить дороги и включать их в инвестпроекты», — сказал депутат.

По его словам, в Госдуме собираются приступить к рассмотрению законопроекта в осеннюю сессию.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.


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По материалам: pnp.ru

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