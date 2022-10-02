. Косачев рассказал о границах новых территорий

Договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России содержат типовую норму, определяющую границы новых субъектов, рассказал заместитель Председателя Совета Федерации Констанин Косачев в своем Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Косачев опубликовал статью 4, в которой говорится о территориях новых территорий.

«Договоры внесены в Госдуму и уже опубликованы. Во всех четырех договорах содержится типовая норма, определяющая границы новых субъектов, следующего содержания (статья 4): 1. Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта. 2. Граница Запорожской области, сопряженная с территорией иностранного государства, является Государственной границей Российской Федерации», — написал Косачев.