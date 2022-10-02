. Кристина Орбакайте не пришла на церемонию прощания с Борисом Моисеевым

По-видимому, певица Кристина Орбакайте, как и ее звездная мама, покинула Россию. В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с Борисом Моисеевым. Певец скончался 27 сентября после третьего инсульта. Похоронили артиста под крики «браво». Вот только самые главные женщины в жизни знаменитости не пришли проводить его в последний путь. Алла Пугачева и Кристина Орбакайте были для Бориса Моисеева очень близкими и родными людьми. Борис Михайлович познакомился с Аллой Борисовной в 1975 году в одном из ночных клубов. Звезда обратила внимание на талантливого танцора и пригласила в свой проект. Вскоре артистка подтолкнула Моисеева строить карьеру певца. Так, он стал успешным исполнителем. Старшего ребенка Примадонны артист называл своей «дочкой», подарил Кристине квартиру в Юрмале. Вот только артистки не смогли похоронить Моисеева. Алла Борисовна спешно покинула Россию и улетела на частном самолете в Израиль. «Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай», - написала 73-летняя Пугачева в день смерти Моисеева.О том, где находится Кристина, информации нет. Говорят, она отправилась в США, где живет ее муж Михаил Земцов и дочь Клавочка. «Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, наших сердцах навсегда», - оплакивала Орбакайте певца. В последние годы жизни Борис Михайлович был очень плох. Он перенес три инсульта, вел затворнический образ жизни и давно не появлялся на публике, так как болезнь сильно изменила его. Умер он в полном одиночестве на собственном диване в квартире в центре Москвы. 2 октября 2022 года певца похоронили под аплодисменты и возгласы «браво». На траурной церемонии на Троекуровском кладбище не было родственников.