. Ксения Собчак возмущена, что пресса молчит об отъезде Екатерины Андреевой
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Ксения Собчак возмущена, что пресса молчит об отъезде Екатерины Андреевой

Ксения Собчак возмущена, что пресса молчит об отъезде Екатерины Андреевой
Ведущая и журналистка Ксения Собчак в шоке, что пресса следит исключительно за ней. Телеведущая в своем Telegram-канале сообщила о том, что Екатерина Андреева сегодня утром отправилась в Стамбул. Ведущую Первого канала заметили в очереди на стойке регистрации авиакомпании «Аэрофлот». Собчак задалась вопросом, почему поездка Андреевой проходит не под пристальным вниманием прессы и прицелом фотоаппаратов. «Стамбул красивый город, каждый человек имеет право на отдых. Но у меня вопрос», — пишет Ксения. Она удивлена, что в Сети до сих пор не появились слухи об эмиграции Екатерины. В то же время каждая поездка Ксении в визовый центр или аэропорт оборачивается скандалом. Недавно поход 40-летней блондинки в посольство Израиля вызвало бурное обсуждение в Интернете. Пользователи решили, что ведущая собирается покинуть страну и готовится получить новый паспорт. Однако сплетни опровергла сама журналистка.
«Видимо слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца. Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки», — говорила она в Telegram-канале «Кровавая барыня». Сейчас Ксения возмущена, что за ее передвижениями между городами следит вся страна, в то время как другим звездам российских экранов не уделяется столько внимания. «Собчак сбегает каждые две недели (ну, то есть вылетает в очередную командировку или отпуск с ребенком)», — иронизирует она над новостями о ее персоне. Недавно Собчак призналась, что переживает из-за обостренной ситуации в мире. С негативными эмоциями она справляется при помощи физических нагрузок и дыхательной практики. Теледива разоткровенничалась и сообщила своим фанатам, что решилась обратиться к высшим силам. «Молитва. Звучит странно для меня, понимаю… Сегодня сделала это первый раз в жизни. Стало легче», — поделилась она.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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