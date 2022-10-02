. Ксению Бородину обвинили в эскорте за огромные деньги

Ведущая Ксения Бородина не на шутку сцепилась с Солнцевым. Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев сцепился не на шутку с Ксенией Бородиной, обвиняя ее в продажности. Он заявил, что ее последние заявления якобы сделаны за деньги, а та обвинила в ответ шоумена в связи с мужчинами. Теперь конфликт приобрел новый поворот. Рустам Солнцев выложил в Сеть переписку с неким бизнесменом, которая якобы подтверждает то, что Ксения Бородина якобы занималась эскорт-услугами за десять тысяч долларов.Отметим, что к выставленному скриншоту фотографии встречи Бородиной с этим мужчиной не прилагаются, а значит переписка не имеет фактического подтверждения. В обнародованных сообщениях собеседник Солнцева говорит, что якобы «купил» Бородину как раз в период ее брака с Курбаном Омаровым.