. Ксению Бородину обвинили в эскорте за огромные деньги
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Ксению Бородину обвинили в эскорте за огромные деньги

Ксению Бородину обвинили в эскорте за огромные деньги
Ведущая Ксения Бородина не на шутку сцепилась с Солнцевым. Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев сцепился не на шутку с Ксенией Бородиной, обвиняя ее в продажности. Он заявил, что ее последние заявления якобы сделаны за деньги, а та обвинила в ответ шоумена в связи с мужчинами. Теперь конфликт приобрел новый поворот. Рустам Солнцев выложил в Сеть переписку с неким бизнесменом, которая якобы подтверждает то, что Ксения Бородина якобы занималась эскорт-услугами за десять тысяч долларов.
Отметим, что к выставленному скриншоту фотографии встречи Бородиной с этим мужчиной не прилагаются, а значит переписка не имеет фактического подтверждения. В обнародованных сообщениях  собеседник Солнцева говорит, что якобы «купил» Бородину как раз в период ее брака с Курбаном Омаровым.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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