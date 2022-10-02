. Кто получит новое универсальное пособие

С 1 января государство будет помогать нуждающимся семьям по единой системе

Правительство предлагает с 1 января ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, чьи слова привело ТАСС. Новый вид социальной поддержки для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, объединит несколько уже действующих мер. В подробностях нововведения разбиралась «Парламентская газета».

Шесть в одном

По словам руководителя Минтруда Антона Котякова, которые приведены на официальном сайте ведомства, «действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России». Как пояснила «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, с 2023 года универсальное пособие объединит шесть видов социальной помощи, предусмотренных для семей с невысокими доходами с детьми до 17 лет и беременных женщин.

«Речь идет о выплате беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, о пособии по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, о выплате на первого ребенка, которая предоставляется из федерального бюджета во всех регионах, о выплате на третьего ребенка, которая установлена только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, устанавливаемым регионами, о пособии на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособии на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается Пенсионным фондом», — конкретизировала Бибикова.

Размер универсального пособия составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода. То есть сумма универсального пособия на детей, которое будут получать нуждающиеся семьи, в 2023 году составит в среднем 7, 10,5 и 14 тысяч рублей. Для беременных женщин действует эта же система расчета.

Также Бибикова отметила, что в проекте бюджета на 2023 год расходы на выплату универсального пособия выше, чем в этом году.

Охват помощи — больше

По словам Елены Бибиковой, универсальное пособие расширит круг семей, которым предоставляют поддержку из федерального бюджета, и охватит около десяти миллионов получателей: беременных женщин и детей до 17 лет. Важно, что при назначении пособия будут использовать дифференцированный, адресный подход.

«Главная цель универсального пособия — создать в соответствии с поручением Президента России единую систему мер поддержки семей, особенно подчеркну, нуждающихся семей», — отметила парламентарий. По ее словам, благодаря нововведению ежемесячную государственную поддержку из федерального бюджета в 2023 году получат семьи с детьми, которые сегодня такой помощью не охвачены.

Это, например, семьи, которые сейчас не получают выплат на второго ребенка, если родители не изъявляли желания получать пособие из средств материнского капитала при условии, что деньги не были ранее уже потрачены на другие цели.

Также на помощь государства смогут рассчитывать семьи с третьими и последующими детьми в семи российских регионах, где нет выплат на третьего ребенка.





Изменения затронут и нуждающихся беременных женщин. Выплаты для них увеличатся в зависимости от среднедушевого дохода от 50 до 100 процентов регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. «По предварительным оценкам, примерно 75 процентов женщин будут получать максимальный размер выплаты, еще десять процентов — в размере 75 процентов», — предположила Бибикова.

А малообеспеченные семьи с детьми до трех лет смогут при необходимости по их заявлению получать, помимо универсального пособия, еще и выплату из денег материнского капитала при условии, что среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже двух прожиточных минимумов. Пособие можно оформить на ребенка до трех лет и на любой период, но не позже исполнения трех лет, уточнила сенатор.

Помощь кому надо

По словам Бибиковой, с введением универсального пособия все выплаты будут производить, исходя из адресного комплексного подхода к оценке жизненной ситуации семьи, с учетом, что среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе проживания. При этом учтут, что семья не располагает избыточным движимым и недвижимым имуществом или накоплениями во вкладах, превышающих пороговые требования. Кроме того, трудоспособные члены семьи должны иметь официальный доход, подтвержденный данными налоговой инспекции, — отсутствие работы должно объясняться лишь объективными причинами.

Как отметила Елена Бибикова, выплату назначают на каждого ребенка и ее размер тоже зависит от дефицита доходов семьи и может составлять 50, 75, 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе. Бумажные документы для этого предоставлять не нужно, достаточно подать заявление в МФЦ или на сайте госуслуг.