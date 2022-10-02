. Кто родился 2 октября

Вадим Владимирович Белоусов (62 года), член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции. Работал на Челябинском хлебокомбинате №1, был генеральным директором ООО «Управляющая компания «Макфа». Являлся депутатом Законодательного собрания Челябинской области.

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

А ещё в этот день родились:

Чарльз Саварин (79 лет), президент Содружества Доминики. Был одним из активных профсоюзных деятелей Ассоциации гражданских служб. Избирался в парламент страны. Являлся постоянным представителем Доминики при Европейском Союзе и ООН, а также послом в Бельгии, Люксембурге и Швейцарии. Возглавлял ряд министерств, в частности, туризма и развития предпринимательства, иностранных дел, а также национальной безопасности, иммиграции, труда и общественных работ.

В сентябре 2013 года Чарльз Саварин был избран на пост президента Содружества Доминики.

Сергей Николаевич Катырин (68 лет), президент Торгово‑промышленной палаты РФ. Около 30 лет работает в Торгово-промышленной палате (ТТП) РФ: возглавлял Главное управление по координации, занимал пост вице-президента. В марте 2011 года был избран президентом ТПП РФ.

В апреле 2013 года был также назначен руководителем российской части Делового совета БРИКС.

Александр Иулианович Рукавишников (72 года), российский скульптор. Действительный член Российской академии художеств. Народный художник РФ. Широкую известность скульптору принес памятник Владимиру Высоцкому, установленный над могилой артиста на Ваганьковском кладбище. Среди других работ Рукавишникова, памятники Льву Яшину около стадиона «Динамо», Юрию Никулину у цирка на Цветном бульваре, Михаилу Скобелеву недалеко от здания Академии Генерального штаба, Сергею Михалкову на Поварской улице.

Монументальные работы скульптора также установлены в Германии, Швейцарии, Испании, Сирии, Таджикистане и Южной Корее.

Произведения Рукавишникова хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее и других российских музеях, а также в зарубежных коллекциях.

Борис Александрович Трофимов (84 года), российский химик. Академик РАН. Около 60 лет работает в Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН (ИрИХ СО РАН). Прошел путь от старшего лаборанта до директора института. В настоящее время занимает пост научного руководителя ИрИХ СО РАН.

Борис Трофимов — автор трудов по органической химии, в том числе по химии ненасыщенных гетероатомных соединений, ацетилена и его производных. Среди его учеников — 75 кандидатов и 25 докторов наук.

Юрий Борисович Левитан (1914-1983), диктор Всесоюзного радио. Народный артист СССР. На радио работал с 1931 года. Именно он сообщил в эфире о спасении экипажа ледокола «Челюскин», о первом беспосадочном перелете экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс из Москвы в США, успехах арктической экспедиции Ивана Папанина, о запуске первого искусственного спутника Земли и полете Юрия Гагарина в космос.

В годы Великой Отечественной войны Юрий Левитан был голосом Совинформбюро. Он прочитал около двух тысяч сводок агентства и более 120 экстренных сообщений. 9 мая 1945 года Левитан зачитал в эфире текст приказа Верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией.

Диктор также вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского Дворца съездов, участвовал в создании кинохроники и озвучивал фильмы. Всего за годы своей работы на радио он провел порядка 60 тысяч различных радиопередач.