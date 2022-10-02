. Лера Кудрявцева посмеялась над падением метеорита на землю
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Лера Кудрявцева посмеялась над падением метеорита на землю

Лера Кудрявцева посмеялась над падением метеорита на землю
Ведущая Лера Кудрявцева узнала, что ко всем проблемам добавляется еще и огромный астероид. Днем, 2 октября популярная телеведущая Лера Кудрявцева обратила внимание на новость о том, что обсерватории якобы зафиксировали крупный астероид, который идет на сближение с Землей. «Я давно так не смеялась. У меня просто слезы из глаз. Все же комментарии читать иногда лучше самого заявления», - написала звезда в Telegram. А затем она начала прямо в своем канале публиковать самые лучшие, по ее мнению, комментарии российских пользователей интернета. И вот что понравилось Кудрявцевой:
«А в ноябре еще один всемирный потоп, потом восстание машин и инопланетное вторжение. Чего еще в этом году ждать? 2022 – «мой любимый год». Астероид чей? Тоже российский?! Отлично. Тебя-то нам и не хватало. Оставьте его на Новый год. А что если конец света все-таки наступил в 2012-м, и мы сейчас просто все в аду? С каждым годом сложность выживания удваивается. Ну вот и все проблемы сразу решены. Вон, даже инопланетянцы хотят в состав России вступить! Целыми регионами отделяются от Марсов, Венер, Плутонов и Сатурнов и летят к нам - к Матушке России! Жириновский об этом ничего не говорил... Брюс Уиллис старый, у него деменция. Есть еще варианты спасения у америкосов?! Пойду накрашусь. Надо принять это достойно. Самая спокойная новость за последнее время. Сахар и гречку закупать, или не пригодится? Реально полегче стало после этой новости. Слава Богу, а то я боялась, что все от «ковида» помрем. Надеюсь, астероиду не помешают долететь до нашего дурдома. Мне осталось 17 лет платить ипотеку... Поэтому астероид точно мимо России пролетит». «Я люблю вас, русские! Я давно так не смеялась!» - добавила Кудрявцева, опубликовавшая от своего имени более полусотни шуток.    
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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