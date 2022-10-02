. Личные данные премьера Британии утекли в сеть
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Личные данные премьера Британии утекли в сеть

Личные данные премьера Британии утекли в сетьХакеры слили в сеть данные премьер-министра Британии Лиз Трасс и 25 членов правительства

Личные данные премьер-министра Великобритании Лиз Трасс утекли в сеть. Об этом в воскресение, 2 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, виновники утечки — хакеры, которые помимо мобильных номеров британского премьер-министра слили в сеть данные еще 25 членов правительства. Данные были опубликованы на закрытом сайте хакеров. Там значатся номера министра обороны, главы МИД и министра внутренних дел. Каждому желающему хакеры продают интересующие их номера за 6,49 фунта (около 435 рублей).

Правительство Великобритании заявило о начале расследования, отметив, что часть опубликованных данных, давно устарела.

Ранее 2 октября сообщалось, что российская сеть электроники DNS подтвердила утечку персональных данных клиентов и сотрудников.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Председатель КС РФ объяснил, как удалось оперативно принять решения по новым субъектам РФ
Председатель КС РФ объяснил, как удалось оперативно принять решения
Василиса Володина в гороскопе на 3 октября 2022 года обещает знакам зодиака достижение неплохих результатов
Василиса Володина в гороскопе на 3 октября 2022 года обещает знакам
В Дании заявили о прекращении утечек на «Северном потоке-1»
В Дании заявили о прекращении утечек на «Северном потоке-1»
В новом геймплее Warhammer 40,000: Darktide показали класс проповедника
В новом геймплее Warhammer 40,000: Darktide показали класс
Личные данные премьера Британии утекли в сеть
Личные данные премьера Британии утекли в сеть
В США обвинили Зеленского в приближении ядерной войны
В США обвинили Зеленского в приближении ядерной войны
«Отец God of War» заявил, что он поражен Grounded и влюблен в игру
«Отец God of War» заявил, что он поражен Grounded и влюблен в игру
Дита фон Тиз: королева бурлеска, которая отметила 50-летие (16 фото)
Дита фон Тиз: королева бурлеска, которая отметила 50-летие (16 фото)
Солнцев обвинил Ксению Бородину в употреблении запрещенных веществ
Солнцев обвинил Ксению Бородину в употреблении запрещенных веществ
Максим Галкин* снова начал зарабатывать на рекламе в России
Максим Галкин* снова начал зарабатывать на рекламе в России
Лолита Милявская рассказала, как пила на кухне с Борисом Моисеевым
Лолита Милявская рассказала, как пила на кухне с Борисом Моисеевым
Ксения Собчак возмущена, что пресса молчит об отъезде Екатерины Андреевой
Ксения Собчак возмущена, что пресса молчит об отъезде Екатерины

Топ на сегодня

Преимущества использования сидератов в земледелии
Преимущества использования сидератов в земледелии
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Пугачева заметает следы в России
Пугачева заметает следы в России
Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к нему сына
Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея Чумакова: кого раскрыли в шоу «Аватар»
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея

Еще по теме

Личные данные миллиона россиян утекли в Сеть
Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть
Макроутечка микрофинансистов: в сеть слили данные миллиона клиентов МФО
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть