. Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить, а какие нельзя
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Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить, а какие нельзя

Лимонная кислота в домашнем хозяйстве: какие предметы можно чистить, а какие нельзя

Одним из самых универсальных чистящих средств считается лимонная кислота. Она способна справляться с известковым налетом, расщеплять молекулы жира, удалять различные пятна с поверхностей. Но иногда она может вступать в химическую реакцию и разрушать поверхность предметов, поэтому важно знать, в каких случаях можно, а в каких нельзя ее применять.

Что можно чистить при помощи лимонной кислоты


Посудомоечная машина

Лимонная кислота является эффективным средством для очистки посудомоечной машины от жира и солевой накипи на нагревательном элементе. Для этого машину запускают в режиме мойки при максимальной температуре воды, затем включают режим полоскания. После этого кабину машины насухо протирают.

Микроволновая печь

Лимонная кислота хорошо растворяет жирные пятна внутри микроволновки. Для этого наливают воду в стеклянную миску, растворяют в ней пакетик лимонной кислоты, включают мощный режим и доводят до кипения. Кислота уничтожит запахи, а жировые пятна растворятся при помощи пара.

Внутренняя поверхность чайника

Для очистки чайника его наполняют раствором лимонной кислоты (50 г) и доводят до кипения. Через полчаса воду сливают, а внутреннюю поверхность протирают губкой.

Серебряные предметы

При помощи лимонной кислоты можно очистить потемневшие со временем предметы из серебра. Для этого пакетик средства растворяют в стакане воды, нагревают и опускают предмет в горячий раствор. Через полчаса достают и насухо вытирают.

Что нельзя чистить лимонной кислотой


Стиральная машина

Лимонная кислота хорошо почистит стиральную машину от накипи, но при этом она разрушает резиновые детали. Кроме того, во время использования при высоких температурах, что предполагает лучшую очистку, не весь налет растворяется, он оседает на дно, забивая сливной насос и фильтр. После нескольких очисток лимонной кислотой стиральная машина может прийти в негодность.

Предметы из натурального камня

Большинство натуральных камней чувствительны к лимонной кислоте. Она портит камень, растворяя кальций, связывающий его кристаллы. Особенно это опасно для таких камней, как мрамор, известняк, травертин и другие, в состав которых входит кальций.

Предметы из меди и ее сплавов

Лимонная кислота не подходит для чистки медных предметов, она вступает в химическую реакцию с медью, окисляет ее и вызывает разрушения. Со временем изделие темнеет, приобретает зеленоватый оттенок и при соприкосновении с ним окрашивает кожу человека в зеленоватый цвет.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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