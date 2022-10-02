. Лолита Милявская рассказала, как пила на кухне с Борисом Моисеевым

Певица Лолита Милявская сожалеет, что не смогла проститься с Моисеевым. Артистка появилась на Троекуровском кладбище, чтобы проводить Бориса Моисеева в последний путь. Артист скончался после третьего инсульта. Говоря о дружбе с музыкантом, певица призналась, что много вечеров провела в компании Бориса Моисеева. Когда-то в годы молодости они могли распивать с ним крепкие напитки на кухне, болтая обо всем на свете.«Мне бы меньше всего хотелось устраивать истерики. Сколько раз мы с тобой выпивали на моей кухне. И вели неправильный образ жизни, который нам очень нравился. Ты удивительный человек. Большой артист. Я преклоняюсь перед твоим профессионализмом и умением выбирать друзей. Если бы не твой друг Сергей Горох, мы бы с тобой попрощались еще раньше», - говорит Милявская.