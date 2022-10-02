. Лунный день сегодня 2 октября 2022 года

Вадим Карасев

Рекомендации астрологов, основанные на анализе лунной энергии, помогут закончить эту неделю на позитивной ноте. Эксперты рассказали, чего стоит ждать и чего опасаться 2 октября, а также как изменить жизнь к лучшему.

Сегодня нас ожидает довольно неблагоприятный день, причем виновником проблем будет не только Луна. Самый лучший способ избавиться от неурядиц и насладиться воскресеньем — это уделить время релаксации, отдыху. Постарайтесь не делать ничего, что вас раздражает. Также лучше сегодня не переутомляться.

Фаза Луны: начинается 7 лунный день. Ему суждено будет пройти под эгидой Козерога. Растущая Луна плохо сочетается с пребыванием ночного светила в этом Земном Знаке Зодиака. Это значит, что сегодня наши мысли могут быть спутанными, а настроение немного депрессивным. Не нужно давать хода дурным мыслям.

Магнитные бури 2 октября: сегодня будет магнитная буря. Возмущение Солнца может спровоцировать появление больших проблем со здоровьем, особенно у метеочувствительных людей.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

отдых;забота о домашних животных;спокойствие;доброта;духовные практики.отсутствие оптимизма;импульсивность;невыполненные обещания.

Луна в Козероге — идеальная спутница для домашних дел, но только для тех, которые не требуют больших затрат энергии. Занимаясь тем, что вам не нравится, можно потратить впустую свое драгоценное время. Сегодня можно просто отдохнуть, расслабиться, приготовить что-нибудь вкусное. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что это будет хороший день для общения с родственниками. Также важно уделить внимание домашним животным, полить растения.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

На повестке дня влияние прагматичного и последовательного Козерога, а значит, облачиться стоит в коричневую или черную одежду. Полезными будут такие оттенки как песочный, темно-серый. Насыщенный и яркий цвет сегодня может работать как приманка для недоброжелателей. Важно следить, чтобы ваш образ оставался благородным и изящным.

Из камней-талисманов в этот день нужно выбирать те, которые помогут нам отдохнуть как следует. К таковым можно отнести малахит, белый кварц, лунный камень, аксинит и агат. Эти камни помогут укрепить здоровье, забыть о негативных мыслях. Также полезными будут украшения из серебра, но они больше подойдут тем, кто вынужден сегодня работать.

Настроение и здоровье 2 октября

Влияние Козерога полностью охватит всю наше сознание. В такой день нам будет проще всего освободиться от страхов и сомнений, тревог и беспокойства, сфокусироваться на самых важных вещах в жизни. Постарайтесь как следует отдохнуть и забыть про прошлые ошибки и проблемы.





Многие из нас сегодня смогут побороть неуверенность в себе, но будут и побочные эффекты в виде медлительности и тяги к стереотипам. Старайтесь сегодня фокусироваться на долгосрочном планировании. Все активные действия отложите до завтра. Пусть это будет стабильный и спокойный день. Не переутомляйтесь, иначе магнитная буря будет влиять на вас сильнее.

Любовь и общение по лунному календарю

На любовном фронте особых проблем не ожидается, если контролировать эмоции и не срывать злость на любимом человеке. Во время роста Луны в Козероге людей могут посещать дурные мысли. Многие будут чаще раздражаться из-за ослабевшей самооценки. Важно не поддаться негативным эмоциям.

Старайтесь меньше рассказывать близким людям о своих страхах и проблемах. Поделитесь лучше чем-то приятным или просто расскажите им о своих чувствах. Это хорошее время для проведения обрядов на любовь и примирение, для признания в чувствах, но точно не для новых знакомств.

Финансы и работа в 7 лунный день

В денежном плане рекомендуется аккуратность и предусмотрительность, поскольку даже самый точный расчет сегодня может в чем-то не оправдать ваших ожиданий. Если придется заняться покупками, не помещает принять меры финансовой безопасности, ведь в противном случае не миновать проблем.

2 октября нам пригодится осторожность. Темпераментные люди рискуют нажить неприятности в работе. Если вы будете вынуждены сегодня работать, лучше не осложнять отношения с начальством и коллегами. Очень опасным будет любое нарушение закона. На продуктивности негативно может сказаться раздражительность или переутомление.