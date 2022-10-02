. Максим Аверин заявил, что кино разрушило его семью

Актер Максим Аверин рассказал о своей семье. Вся жизнь артиста связана с киноконцерном: там познакомились его родители, там он сыграл свою первую эпизодическую роль в фильме. Но у звезды есть личные причины не любить знаменитую киностудию. Родители артиста работали в киноиндустрии. Галина Викторовна шила костюмы для актеров «Мосфильма», а Виктор Николаевич трудился художником-декоратором. При содействии отца шестилетний Максим впервые снялся в кино. Это была эпизодическая роль в фильме «Похождения графа Невзорова», именно этот опыт подтолкнул мальчика к выбору будущей профессии. Мама и папа Аверина часто ругались. Виктор Николаевич подолгу пропадал и не ночевал дома. Пара решила развестись, когда их сыну было 16 лет. Он признавался, что сам выступил инициатором расставания близких людей, так как не видел их совместного будущего.«Папа мог запросто взять записную книжку и исчезнуть на неделю, на две. Несмотря на то, что Мосфильм это такая колыбель моя, но на самом деле, Мосфильм разрушил семью мою, потому что мама не могла долго это выдержать. Вот она, к сожалению, мне кажется, не была счастлива. Когда я начинал взрослеть и смотреть — они никак не совпадают. Хотя он потом через много лет сказал мне, что любил только ее одну. Но я не верю», — рассказывает звезда сериала «Глухарь». После развода Галина Аверина совсем не общалась с бывшим мужем. Мама артиста умерла после тяжелой болезни в апреле 2017 года. Она была главной женщиной в его жизни. Звезда серила «Склифосовский» всегда восхищался родительницей, не давал никому в обиду и считал удивительной личностью. «Мама со мной 24 часа. Не могу говорить «была». Приезжаю на кладбище — не знаю, нет ее там. Не снится, но каждый, даже 25 кадр, это мама. Каждое мгновение, когда я говорю: «Господи, какое счастье» — я думаю: «Мама». В тот момент, когда мамы не стало — защита ушла», — поделился Аверин в документальном фильме Первого канала «Как мне нравится быть королем». Отметим, актер все еще не устроил личную жизнь. У него нет детей и возлюбленной. Он уверяет, что не переживает по поводу статуса холостяка и даже любит находиться в одиночестве.