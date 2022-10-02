. Максим Галкин* снова начал зарабатывать на рекламе в России

У шоумена Максима Галкина в его Телеграм-канале появилась реклама, которая по-видимому приносит ему неплохой доход. Максим Галкин* когда-то был один из любимых артистов россиян. Юморист колесил с концертами по всей стране и неизменно собирал полные залы. Его манеру высмеивать российскую действительность и показывать пороки общества публика встречала одобрением. А потом наступил февраль 2022 года, на территории Украины началась спецоперация, и семейство Примадонны спешно покинуло Россию. Свой отъезд юморист объяснил несогласием с происходящим на родине. В итоге критичные замечания вышли Галкину* боком — рекламодатели разорвали с ним контракты, телешоу поставили на паузу, а концерты отменили. Финансовые потери составили десятки миллионов рублей. «С февраля мое лицо запретили в рекламных паузах. У меня сорвались все контракты, которые должны были в тот момент пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги — раз. Второе — я потерял концертные деньги. В разных городах России у меня должны были состояться концерты, но их стали негласно запрещать», — рассказывал юморист.Финансовые реалии вынудили артиста искать новые пути заработка — теперь он развлекает зарубежную публику. Возвращаться в Россию не планирует, да и присвоение статуса иностранного агента сильно усложнит работу на родине. Несмотря на позицию артиста, в последнее время к нему снова стали возвращаться рекламодатели. В Телеграм-канале юмориста появляются рекламные интеграции. То он рекламирует онлайн-школу, рассказывая, как это актуально родителям школьников. То дает советы по поиску дешевых авиабилетов на сайтах-агрегаторах. «Стоимость рекламной интеграции у Максима Галкина очень высока. Он популярен, и его площадки по карману только некоторым рекламодателям. Думаю, что цена поста колеблется в пределах 700 тысяч — 1 миллиона рублей», — говорит интернет-маркетолог Иван Денисов. В сентябре у юмориста было два рекламных поста, что в масштабах трат артиста не так много, но все-таки подспорье семейному бюджету. Тем более Алла Пугачева с детьми, видимо, решила перебраться в Израиль. 29 сентября она улетела из России. *Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.