. Мэр Воркуты рассказал, что добровольцы идут на фронт, потому что их "пилят жены"

Вадим Карасев

Около 10% добровольцев отправляется на фронт для участия в спецоперации на Украине из-за того, что их "пилят" жены, сообщил мэр Воркуты Ярослав Шапошников.

"Они идут из-за того, что их жены, как бы мягко сказать, привыкли к хорошей жизни. Она пилит и пилит, пилит и пилит".

Шапошников уверен, что жены должны "создавать тыл" мужьям и беречь их, чтобы у них не появлялось желания идти на фронт для смены обстановки. По словам градоначальника, добровольцы должны принимать такое решение исключительно из интересов родины.

Напомним, что 21 сентября в обращении к согражданам президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта военной операции на Украине.

Тем временем 377 повесток, некорректно выписанных работникам 20 московских предприятий, были отозваны после уточнения. Специалисты прежде всего проверили мобилизационные повестки, которые были направлены на предприятия стратегически важных сфер и системы жизнеобеспечения города.