. Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины от COVID-19
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины от COVID-19

Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины от COVID-19

Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины от COVID-19Вакцину Moderna не удалось вывести на рынок КНР из-за отказа компании раскрыть состав

Американская фармацевтическая компания Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины от COVID-19. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РБК.

По данным издания, с конца 2020 до начала 2021 года длились переговоры между Китаем и Moderna. Пекин предлагал производителю два варианта распространения вакцины: или полностью раскрыть технологию создания вакцины, или организовать ее производство на территории КНР с местным партнером.

Moderna посчитала передачу состава препарата риском. Ведь если партнер ошибется при производстве, то репутация американской компании пострадает. Из-за этого вакцину Moderna не удалось вывести на рынок КНР.

Ранее стало известно, что Moderna подала в суд на Pfizer за нарушение патентов при производстве вакцины от COVID.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Яна Рудковская бросилась утешать Ксению Собчак
Яна Рудковская бросилась утешать Ксению Собчак
Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины от COVID-19
Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины от COVID-19
Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 4-7 октября + релизы в Game Pass
Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 4-7 октября + релизы в
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сервису SoundCloud
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сервису SoundCloud
В России запустили программу по поиску поставщиков в Китае
В России запустили программу по поиску поставщиков в Китае
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса (13 фото)
Умер Борис Моисеев: редкие архивные кадры легенды шоу-бизнеса (13
Народные приметы подскажут, что нужно сделать в огороде до Покровов 2022 года
Народные приметы подскажут, что нужно сделать в огороде до Покровов
Зачем вчерашние школьники берутся за оружие? Психолог о колумбайне* в Ижевске и Казани
Зачем вчерашние школьники берутся за оружие? Психолог о колумбайне* в
Президент ЕОК резко осадил Украину и Швецию, недовольных участием России в заседании
Президент ЕОК резко осадил Украину и Швецию, недовольных участием
Юлия Меньшова высказалась о пропавшем Иване Урганте
Юлия Меньшова высказалась о пропавшем Иване Урганте
Максим Аверин заявил, что кино разрушило его семью
Максим Аверин заявил, что кино разрушило его семью
Нюша рассказала о любви после измены
Нюша рассказала о любви после измены

Топ на сегодня

Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Преимущества использования сидератов в земледелии
Преимущества использования сидератов в земледелии
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
Депутат Худяков: «Пугачева предала народ, который сделал ее богатой. Теперь пусть уезжает навсегда»
Депутат Худяков: «Пугачева предала народ, который сделал ее богатой.
Пугачева заметает следы в России
Пугачева заметает следы в России

Еще по теме

Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины от COVID-19
Сообщение о запрете вакцины Moderna в Швеции оказалось недостоверным
Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ