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На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Борисом Моисеевым

На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Борисом МоисеевымВ траурном зале Троекуровского кладбища началось прощание с певцом Борисом Моисеевым

На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с эстрадным певцом Борисом Моисеевым. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония проходит в траурном зале, куда пришли десятки людей, включая деятелей культуры и фанатов заслуженного артиста России. Среди них присутствуют исполнитель Сергей Пенкин и певица Алена Апина.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице в Москве. К нему пришел арт-директор Сергей Горох — именно он обнаружил тело музыканта. Первой в квартире оказалась ритуальный агент. Она вызвала врачей скорой помощи, которые констатировали смерть Моисеева. Он скончался из-за третьего перенесенного инсульта.

Брат певца Маркс Толкач обвинил в его смерти концертного директора — по словам родственника Моисеева, Горох разрешал артисту употреблять алкоголь и сигареты, что сильно сказалось на его здоровье.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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