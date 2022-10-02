. Народные приметы подскажут, что нужно сделать в огороде до Покровов 2022 года
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Народные приметы подскажут, что нужно сделать в огороде до Покровов 2022 года

Народные приметы подскажут, что нужно сделать в огороде до Покровов 2022 года

С давних времен на Руси, Покров считался праздник свадеб. До этого церковного праздника люди старались завершить многие дела.

Дела, которые стоит завершить на огороде


До праздника Покрова в огороде нужно сделать еще немало работы:

  • закончить посадку озимого чеснока и лука;
  • закончить посадку моркови, помидор, цветов;
  • засолить капусту;
  • квасить капусту;
  • срезать кочаны капусты на хранение зимой;
  • посадить саженцы, пока еще не начались морозы;
  • слить воду из бочек;
  • отключить водопровод;
  • убрать шланги;
  • выкопать растения, которые не могут пережить зиму;
  • подготовить грядки под бахчевые (кабачок, огурец, томат, тыква);
  • дезинфецировать теплицы;
  • убрать морковь, свеклу, репу, поздние сорта капусты;
  • перекопать землю, разбить комки.

Почему после Покрова дня не работают с землей

Покров Пресвятой Богородицы относится к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его отмечают ежегодно 14 октября. В народной традиции в Покров отмечалась встреча осени с зимой. После Покрова Пресвятой Богородицы у христиан всегда было запрещено копать землю.

Издавна люди считали, что после дня осеннего равноденствия нужно не только прекращать трудиться в саду, огороде, но и заканчивать строительство, связанное с необходимостью перекапывать землю, рыть фундамент.

Несмотря на то, что традиция впоследствии была привязана к христианскому празднику, она осталась языческой. После Покрова было принято прекращать все манипуляции с землёй, так как считалось, что ей необходимо дать покой, как и душам предков.

После 14 октября почва уже начинает остывать, впадает в зимнее оцепенение. Работы в огороде или саду после Покрова расценивались как большое неуважение, чёрная неблагодарность по отношению к душам усопших родственников, оберегающих семью. Люди верили, что это могло привести к череде бед, потере урожая в следующем году.

Можно ли после Покрова работать в огороде

Официальная церковь не признаёт традицию и не запрещает работы в саду после Покрова. Если погода позволяет, можно смело заниматься делами. Тем более что некоторые культуры сажают в конце октября под зиму. Единственным ограничением являются работы в сам праздник. На Покров Пресвятой Богородицы не стоит планировать перекопку участка или строительство, так же как и другие важные дела. Этот день лучше посвятить отдыху и молитвам Богородице.

Обычай не копать землю после Покрова является языческим, так как официальная церковь его не признаёт. Священнослужители не рекомендуют выполнять работы на участке в сам праздник, а не после него. Но в некоторых регионах заморозки наступают настолько рано, что есть смысл обратить внимание на эту традицию и сделать все работы до Покрова.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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