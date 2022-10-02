Вадим Карасев

NASA разбило зонд об астероид, чтобы отклонить его с курса. Да, все мы сразу вспомнили фильм "Армагеддон", но все прошло намного прозаичней. Американский космический аппарат DART спустя год после запуска столкнулся с небольшим астероидом Диморф. Зонд размером с машину для гольфа и весом 570 кг врезался в Диморф на скорости около 22 530 км/ч. Это было сделано с целью понять, насколько такое столкновение может быть эффективно, если однажды какой-то астероид действительно "прицелится" в Землю. Кстати, это первый в истории тест планетарной системы защиты. Радует то, что тест увенчался успехом. В NASA даже пошутили, что у динозавров, предположительно вымерших после столкновения Земли с астероидом 65 млн лет назад, не было космической программы, а у нынешних жителей Земли она есть.