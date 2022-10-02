. Немцев возмутило обращение экс-посла Украины к Берлину
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Немцев возмутило обращение экс-посла Украины к Берлину

Немцев возмутило обращение экс-посла Украины к БерлинуЧитателей Die Welt в Twitter возмутила просьба экс-посла Мельника к ФРГ о танках для Киева

Читателей немецкого издания Die Welt возмутило обращение экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника с просьбой к ФРГ отправить Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки «Леопард». Соответствующие комментарии опубликованы в Twitter-аккаунте издания.

Пользователи раскритиковали заявление Мельника, напомнив ему о нежелании Берлина быть втянутым в полномасштабный конфликт с Москвой. «Просто кричите о конце света. Какой сумасшедший!», — написала пользовательница с ником blueberryartist.

«Украина с самого начала пыталась превратить свою войну в войну с НАТО и, таким образом, в Третью мировую войну. Здесь мы видим одного из поджигателей войны!», — заявил Mo Lindt. «Риторика войны вызывает у меня отвращение!
Таких следует в первую очередь отправлять на фронт!», — написал Marcel Menard.

«Какой поджигатель! Должны ли мы втягиваться еще глубже и позволять себя эксплуатировать?», — задался вопросом пользователь RoKa. «Президент Украины должен поставить этого парня на передовую, когда он вернется на Украину, тогда он, наконец, сможет сам что-то сделать для своей страны, а не указывать другим, что делать», — считает Sunny.

«Мельник и Зеленский были бы счастливы, если бы мы оказались в центре конфликта. Они всегда всех провоцируют, а потом прячутся!», — написала TinaTine55. «Мельник является фашистом и сторонником культа Бандеры. Он просто хочет втянуть всех в свой кризис», — полагает Löwenzahn.

Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился словам главы министерства обороны Германии Кристины Ламбрехт о нехватке в стране оружия для Украины. «Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера “исчерпаны"? В самом деле?» — написал посол в своих соцсетях.

Из-за резких высказываний и постоянных жалоб Мельника на политику Германии представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман предложил объявить посла персоной нон грата в ФРГ и как можно скорее выслать его из страны.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла страны в Германии, им стал Алексей Макеев. Зеленский подписал указ об отставке предшественника Макеева, Андрея Мельника, 9 июля. Официальной причиной увольнения была названа плановая ротация.

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По материалам: lenta.ru

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