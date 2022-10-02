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Немцы решили позлить Китай

Немцы решили позлить Китай

Шесть депутатов Бундестага отправились на Тайвань с официальным визитом, заявили в тайваньском министерстве иностранных дел. Пребывание немецких парламентариев на острове продлится пять дней.

Это первый визит немецкой правительственно делегации на Тайвань после того, как началась пандемия COVID-19. Депутаты во главе с Клаусом-Петером Вильшем (возглавляет парламентскую группу, отвечающую за связи с Тайванем) планируют встретиться с тайваньским президентом Цаем Инвэнем, а также главой островного правительства Уильямом Лаем, министром иностранных дел Джозефом У и другими тайваньскими политиками.


Китай уже объявлял о намерении ввести ограничительные меры против топ-менеджеров оборонных компаний Соединенных Штатов Raytheon Technologies и Boeing Defense за поставку вооружений Тайваню.

В середине сентября МИД Тайваня заявил о пяти кораблях и девяти самолетах китайской армии, окруживших. 30 августа Тайвань открыл огонь по беспилотнику Народно-освободительной армии Китая.

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По материалам: uposters.ru

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