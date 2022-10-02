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Немцы высмеяли министра обороны ФРГ из-за фото с танком на Украине

Немцы высмеяли министра обороны ФРГ из-за фото с танком на УкраинеЧитатели Die Welt высмеяли министра обороны ФРГ Ламбрехт за фото с танком на Украине

Фото министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, на котором она стоит рядом с бронемашиной в ходе визита на Украину, вызвало неоднозначную реакцию у читателей издания Die Welt, многие высмеяли министра. Комментарии читателей приводятся на странице издания в Twitter.

«Мы уже видели немало неловких фото. Это одно из них», — написал Josef König.

«Кажется, она сама задается вопросом: что я, собственно, здесь делаю?» — посмеялся Mario.

«Да каждый солдат просто со смеху упадет, если увидит что-то подобное», — заметил Klöni67.

«И кто за все это [оружие для Украины] должен платить? Наши правнуки?» — поинтересовался Joschu.

«С такими представительницами за границей можно только ощутить стыд. Неловкая картина. Украинцы бы не стали ее игнорировать, если б она не пообещала им оружие и деньги», — поделился Gerry.

Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился словам Ламбрехт о нехватке в стране оружия для Украины. «Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера “исчерпаны"? В самом деле?» — написал посол в своих соцсетях.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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