. Несколько блюд, которые стоит приготовить на новогодний стол 2023 года

Новый год – это праздник, который ждут все без исключения, с мала до велика. Хлопот у хозяек, связанных с этим торжеством, очень много и начинаются они уже с середины осени. Один из пунктов подготовки к торжеству становится приготовление праздничных блюд и, конечно, праздничная сервировка стола.

Предпочтения покровителя, какие блюда приготовить

По восточному гороскопу грядущий 2023 год пройдет под знаком Кролика (Кота), поэтому и новогоднее меню стоит составлять с учетом гастрономических предпочтений нового покровителя. Продумывая, что должно быть на вашем столе в Новый 2023 год, стоит сразу вычеркнуть любые блюда из крольчатины. В качестве альтернативы можно приготовить утку, индейку, молочного поросенка или запеченную рыбку.





Кролик – животное травоядное, потому акцент стоит делать на зелени, овощах и фруктах. Естественно, меню вашего Нового Года вовсе не обязано быть исключительно вегетарианским, но некоторые мясные блюда можно вполне заменить рыбными, ведь по вьетнамскому календарю мы будем встречать год Кота, а это его любимое лакомство.

Какие новогодние салаты приготовить

Особое внимание в новогодних салатах нужно обратить на их внешний вид. Их можно задекорировать под изображение тотемного животного, символом 2023 года. Или даже разнообразные тематические произведения, олицетворяющие зиму, праздник, мифических и литературных персонажей, ёлку и новогодние украшения.

Символ 2023 года не сможет наестся только лёгкими овощными салатами, по этой причине нужно приготовить питательные блюда с мясом, копчёностями и сырами. Заправлять салаты лучше всего домашним майонезом или сметанным соусом.

Пример питательных и очень вкусных салатов, которые обязательно будут оценены по достоинству каждым гостем – «Грибы в шубе», «Оливье», дополненное красной икрой, Высокобелковый новогодний салат с кальмарами и орехами, слоёная «Снежная королева» с крабовыми палочками и мясом.

Как украсить стол на Новый год 2023

Планирование меню для праздничного ужина — одна из самых главных частей подготовки к торжеству. Но не менее важно не только то, что вы приготовите, но и как это подадите. От нарядной сервировки во многом будет зависеть настроение гостей, так что уделить внимание ей точно стоит.

При выборе цветовой гаммы важно отдавать предпочтение неярким цветам, а также не использовать красный. Покровитель наступающего года предпочитает оттенки, близкие к его среде обитания. Лучше всего использовать голубой, синий, коричневый, серебристый, черный и белый. Кроме того, подойдут золотой и зеленый цвета, на них можно сделать особый акцент.

Помимо стола рекомендуется уделить внимание декору стульев. Их лучше всего располагать друг напротив друга таким образом, чтобы гостям было достаточно свободного места. Украсить стулья можно бантами, специальными новогодними чехлами (лучше не красными) или лентами.

Отличным вариантом композиции для украшения стола на Новый год 2023 станет икебана из больших и маленьких еловых веточек. Большую композицию, дополненную свечами, лентами и стеклянными шарами можно поместить в центр, если же стол очень большой, то по его периметру можно расставить несколько небольших хвойных композиций с милыми бантиками.